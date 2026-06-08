昭和株式会社、鶴松NMN関連健康食品の基本情報を公式資料で整理
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昭和株式会社（Showa Co., Ltd.）は、健康食品関連事業および東京・大塚のヘルスケア拠点「昭和堂 大塚店」を通じ、日本市場向けの製品情報発信を進めています。鶴松NMN関連健康食品について、公式資料で確認できる基本情報を整理します。
NMN関連健康食品は関心が高い一方で、製品ごとの違いを確認しにくい場合があります。昭和株式会社では、鶴松NMN関連シリーズについて、原材料、内容量、利用目安、保存方法、品質確認資料を一覧しやすい形でまとめます。
今後は、昭和堂 大塚店での質問やオンラインでの問い合わせを踏まえ、健康食品として必要な表示情報を分かりやすく更新します。
なお、本発表は健康食品に関する情報提供、品質管理、表示確認の取り組みをお知らせするものであり、医薬品のような表示を目的とするものではありません。健康食品は医薬品ではありません。
【会社概要】
会社名：昭和株式会社
英文名：Showa Co., Ltd.
設立：1993年
事業内容：健康食品、機能性栄養製品、ヘルスケア関連商品の企画・展開
関連拠点：昭和堂 大塚店（東京・大塚）
配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社（Showa Co., Ltd.）は、健康食品関連事業および東京・大塚のヘルスケア拠点「昭和堂 大塚店」を通じ、日本市場向けの製品情報発信を進めています。鶴松NMN関連健康食品について、公式資料で確認できる基本情報を整理します。
NMN関連健康食品は関心が高い一方で、製品ごとの違いを確認しにくい場合があります。昭和株式会社では、鶴松NMN関連シリーズについて、原材料、内容量、利用目安、保存方法、品質確認資料を一覧しやすい形でまとめます。
今後は、昭和堂 大塚店での質問やオンラインでの問い合わせを踏まえ、健康食品として必要な表示情報を分かりやすく更新します。
なお、本発表は健康食品に関する情報提供、品質管理、表示確認の取り組みをお知らせするものであり、医薬品のような表示を目的とするものではありません。健康食品は医薬品ではありません。
【会社概要】
会社名：昭和株式会社
英文名：Showa Co., Ltd.
設立：1993年
事業内容：健康食品、機能性栄養製品、ヘルスケア関連商品の企画・展開
関連拠点：昭和堂 大塚店（東京・大塚）
配信元企業：昭和株式会社
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