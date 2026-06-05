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放射冷却・大量ミスト・真空断熱で涼しく快適に！アルペンが提案する猛暑対策アイテム5選
〜通勤・通学、部活動、スポーツ観戦、アウトドアまで、あらゆるシーンで猛暑から身を守る〜
スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野敦之）は、
暑さによってスポーツや外出のハードルが高まりやすい時期でも、より快適に体を動かし、外で過ごせる環境づくりを目指し、猛暑対策・UV対策アイテムのラインナップを拡充しています。
気温上昇が本格化する時期に向けて、通勤・通学、屋外での部活動、スポーツ観戦、キャンプやレジャーなど、さまざまな場面で取り入れやすい商品を、全国のスポーツデポ、アルペン、アルペンアウトドアーズなどの店舗および公式オンラインストアで順次展開しています。
今年から「酷暑日」が設定されたように、屋外で過ごす時間に対する備えへの関心の高まりがうかがえます。アルペングループでは、長年のスポーツ用品開発で培ったノウハウを活かし、暑さ対策を「特別な準備」ではなく、もっと「日常に溶け込む選択肢」として提案しています。優れた機能性はもちろん、手に取りやすい価格や選びやすさにもこだわり、誰もが涼しく快適に過ごせるラインナップを揃えました。今回は、アルペンが提案する猛暑対策アイテム5選を紹介します。
アルペンがこの夏に自信を持って提案する、猛暑対策アイテム５選！
1.Alpen Outdoors（アルペンアウトドアーズ） 晴雨兼用 放射冷却生地の遮熱日傘
放射冷却機能を持つ特殊生地を採用した、“とにかく涼しい”晴雨兼用の日傘。 遮熱率は最大67％※を誇り、強い日差しをブロック。遮光率は100％、撥水性4級と機能性も妥協なく仕上げました。長傘と折りたたみの2タイプ展開で、使用シーンや体格に合わせてお選びいただけるラインナップです。
※遮熱率はカラーにより異なります（ホワイト:67％、グリーン：63％、ブラック：56％）
●晴雨兼用 放射冷却生地の遮熱日傘 60cm/70cm
カラー：オフホワイト/グリーン/ブラック
税込価格：3,999円/4,999円
商品URL：
・60cm https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=9113090906-0001&bid=1766
・70cm https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=9113091106-0001&bid=1766
●晴雨兼用 放射冷却生地の遮熱折りたたみ日傘50cm/55cm/65cm ※65cmはブラックのみの展開です。
カラー：オフホワイト/グリーン/ブラック
税込価格：2,999円/3,999円/4,999円
商品URL：
・50cm https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=9113090006-0001&bid=1766
・55cm https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=9113090306-0001&bid=1766
・65cm https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=9113090606-0001&bid=1766
取扱店舗一覧：https://store.alpen-group.jp/sportsdepo_alpen/campaign/detail.php?id=10888
2.TIGORA（ティゴラ） 午後まで冷たいアイスボトル
お子さまの登下校や通勤などの熱中症対策に、毎日の外出時にも邪魔にならないスマート設計。保冷力の維持と携帯性を両立し、毎日の外出をサポートします。リングクール付きはホワイト、ブルーの2色展開。 関連商品として、さらにお求めやすい4色展開のアイスボトルも販売しています。
●TIGORA（ティゴラ） 午後まで冷たいアイスボトル 下校時に使えるリングクール付き
カラー：ブルー/ホワイト
税込価格：2,999円
商品URL：https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=9001072106-0001&bid=0013
取扱店舗一覧：https://store.alpen-group.jp/sportsdepo_alpen/campaign/detail.php?id=10886
3.TIGORA（ティゴラ） スプレー付き冷却速度2倍氷のう
夏の外出シーンで、さっと出して瞬時に涼を感じられる、使いやすいスプレー付き氷のうです。TPU素材採用により、ひんやりとした冷たさを感じやすく、汚れが付きにくく乾きやすいアイテム。溶けた氷の水をスプレーで噴射できる、ひとつで2役をこなす便利な氷のうです。
税込価格：2,499円
商品URL：https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=3612033206-0001&bid=0013
取扱店舗一覧：https://store.alpen-group.jp/sportsdepo_alpen/campaign/detail.php?id=10884
4.Alpen Outdoors（アルペンアウトドアーズ） 軽量真空断熱6面クーラー30
6面に真空断熱パネルを配置し、高スペックかつ圧倒的なコストパフォーマンスを実現したクーラーボックス。試験では氷が溶け切るまでに約149.5時間（6日間）という驚異的な記録を達成。壁面を薄く抑えることで、保冷性能と軽量性を両立しました。重量は約2.3kgで女性でも扱いやすく、夏のアウトドアやレジャーでストレスなく手軽にお使いいただけます。保冷性能、軽量性、価格のバランスを極限まで追求し、アルペンが自信を持って展開するアイテムです。
税込価格：19,990円
商品URL：https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=7635090406-0001
発売日：2026年6月19日発売予定
取扱店舗一覧：https://store.alpen-group.jp/sportsdepo_alpen/campaign/detail.php?id=10889
5.Alpen Outdoors（アルペンアウトドアーズ） 大量ミストが気持ちいいミストファン７L
大量のミスト×強力送風で、驚きの冷感を実現した持ち運び可能（31×18×53cm）なミストファンが登場！ 最大23時間のバッテリー性能で、朝から晩まで電池切れを気にせず使用できます。角度を変えても噴霧が安定する設計で、ストレスなく涼めます。あらゆるシーンを「快適な癒し空間」に変える、夏の新定番です。
税込価格：12,980円
商品URL： https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=9001090106-0001&bid=1766
取扱店舗一覧：https://store.alpen-group.jp/sportsdepo_alpen/campaign/detail.php?id=10887
本件に関するお問合わせ先
ウェブサイト： https://store.alpen-group.jp/corporate/
スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野敦之）は、
暑さによってスポーツや外出のハードルが高まりやすい時期でも、より快適に体を動かし、外で過ごせる環境づくりを目指し、猛暑対策・UV対策アイテムのラインナップを拡充しています。
気温上昇が本格化する時期に向けて、通勤・通学、屋外での部活動、スポーツ観戦、キャンプやレジャーなど、さまざまな場面で取り入れやすい商品を、全国のスポーツデポ、アルペン、アルペンアウトドアーズなどの店舗および公式オンラインストアで順次展開しています。
今年から「酷暑日」が設定されたように、屋外で過ごす時間に対する備えへの関心の高まりがうかがえます。アルペングループでは、長年のスポーツ用品開発で培ったノウハウを活かし、暑さ対策を「特別な準備」ではなく、もっと「日常に溶け込む選択肢」として提案しています。優れた機能性はもちろん、手に取りやすい価格や選びやすさにもこだわり、誰もが涼しく快適に過ごせるラインナップを揃えました。今回は、アルペンが提案する猛暑対策アイテム5選を紹介します。
アルペンがこの夏に自信を持って提案する、猛暑対策アイテム５選！
1.Alpen Outdoors（アルペンアウトドアーズ） 晴雨兼用 放射冷却生地の遮熱日傘
放射冷却機能を持つ特殊生地を採用した、“とにかく涼しい”晴雨兼用の日傘。 遮熱率は最大67％※を誇り、強い日差しをブロック。遮光率は100％、撥水性4級と機能性も妥協なく仕上げました。長傘と折りたたみの2タイプ展開で、使用シーンや体格に合わせてお選びいただけるラインナップです。
※遮熱率はカラーにより異なります（ホワイト:67％、グリーン：63％、ブラック：56％）
●晴雨兼用 放射冷却生地の遮熱日傘 60cm/70cm
カラー：オフホワイト/グリーン/ブラック
税込価格：3,999円/4,999円
商品URL：
・60cm https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=9113090906-0001&bid=1766
・70cm https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=9113091106-0001&bid=1766
●晴雨兼用 放射冷却生地の遮熱折りたたみ日傘50cm/55cm/65cm ※65cmはブラックのみの展開です。
カラー：オフホワイト/グリーン/ブラック
税込価格：2,999円/3,999円/4,999円
商品URL：
・50cm https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=9113090006-0001&bid=1766
・55cm https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=9113090306-0001&bid=1766
・65cm https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=9113090606-0001&bid=1766
取扱店舗一覧：https://store.alpen-group.jp/sportsdepo_alpen/campaign/detail.php?id=10888
2.TIGORA（ティゴラ） 午後まで冷たいアイスボトル
お子さまの登下校や通勤などの熱中症対策に、毎日の外出時にも邪魔にならないスマート設計。保冷力の維持と携帯性を両立し、毎日の外出をサポートします。リングクール付きはホワイト、ブルーの2色展開。 関連商品として、さらにお求めやすい4色展開のアイスボトルも販売しています。
●TIGORA（ティゴラ） 午後まで冷たいアイスボトル 下校時に使えるリングクール付き
カラー：ブルー/ホワイト
税込価格：2,999円
商品URL：https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=9001072106-0001&bid=0013
取扱店舗一覧：https://store.alpen-group.jp/sportsdepo_alpen/campaign/detail.php?id=10886
3.TIGORA（ティゴラ） スプレー付き冷却速度2倍氷のう
夏の外出シーンで、さっと出して瞬時に涼を感じられる、使いやすいスプレー付き氷のうです。TPU素材採用により、ひんやりとした冷たさを感じやすく、汚れが付きにくく乾きやすいアイテム。溶けた氷の水をスプレーで噴射できる、ひとつで2役をこなす便利な氷のうです。
税込価格：2,499円
商品URL：https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=3612033206-0001&bid=0013
取扱店舗一覧：https://store.alpen-group.jp/sportsdepo_alpen/campaign/detail.php?id=10884
4.Alpen Outdoors（アルペンアウトドアーズ） 軽量真空断熱6面クーラー30
6面に真空断熱パネルを配置し、高スペックかつ圧倒的なコストパフォーマンスを実現したクーラーボックス。試験では氷が溶け切るまでに約149.5時間（6日間）という驚異的な記録を達成。壁面を薄く抑えることで、保冷性能と軽量性を両立しました。重量は約2.3kgで女性でも扱いやすく、夏のアウトドアやレジャーでストレスなく手軽にお使いいただけます。保冷性能、軽量性、価格のバランスを極限まで追求し、アルペンが自信を持って展開するアイテムです。
税込価格：19,990円
商品URL：https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=7635090406-0001
発売日：2026年6月19日発売予定
取扱店舗一覧：https://store.alpen-group.jp/sportsdepo_alpen/campaign/detail.php?id=10889
5.Alpen Outdoors（アルペンアウトドアーズ） 大量ミストが気持ちいいミストファン７L
大量のミスト×強力送風で、驚きの冷感を実現した持ち運び可能（31×18×53cm）なミストファンが登場！ 最大23時間のバッテリー性能で、朝から晩まで電池切れを気にせず使用できます。角度を変えても噴霧が安定する設計で、ストレスなく涼めます。あらゆるシーンを「快適な癒し空間」に変える、夏の新定番です。
税込価格：12,980円
商品URL： https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=9001090106-0001&bid=1766
取扱店舗一覧：https://store.alpen-group.jp/sportsdepo_alpen/campaign/detail.php?id=10887
【猛暑対策アイテム特集ページ】
https://store.alpen-group.jp/Page/Feature/FeaturePage444.aspx
【販売店情報】
スポーツデポ、アルペン、アルペンアウトドアーズ、ゴルフ５（商品により取扱店舗が異なります）、
および以下オンラインストアでご購入いただけます。
・スポーツデポ・アルペン店舗一覧：https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopList.aspx
・公式オンラインストア：https://store.alpen-group.jp/
・アルペン楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/alpen/
・アルペングループヤフー店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/alpen-group/
※商品によって取扱店舗が異なり、一部店舗ではお取り扱いのない場合がございます。詳細は各商品紹介箇所毎に記載の取扱店舗一覧のURLからご参照ください。
株式会社アルペンについて
創業：1972年7月
資本金：151億円
業績：2,686億円、経常利益 104 億円（2025年6月期）
事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売
・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営
https://store.alpen-group.jp/Page/Feature/FeaturePage444.aspx
【販売店情報】
スポーツデポ、アルペン、アルペンアウトドアーズ、ゴルフ５（商品により取扱店舗が異なります）、
および以下オンラインストアでご購入いただけます。
・スポーツデポ・アルペン店舗一覧：https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopList.aspx
・公式オンラインストア：https://store.alpen-group.jp/
・アルペン楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/alpen/
・アルペングループヤフー店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/alpen-group/
※商品によって取扱店舗が異なり、一部店舗ではお取り扱いのない場合がございます。詳細は各商品紹介箇所毎に記載の取扱店舗一覧のURLからご参照ください。
株式会社アルペンについて
創業：1972年7月
資本金：151億円
業績：2,686億円、経常利益 104 億円（2025年6月期）
事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売
・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営
本件に関するお問合わせ先
ウェブサイト： https://store.alpen-group.jp/corporate/