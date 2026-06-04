【学術論文発表済】静岡県伊豆の国市のバザルト(R)ボディケアが50代の背中の張り・息苦しさ・低体温に変化。月1回半年の継続ケアで基礎体温が35.6℃から36.3℃へと上昇した最新症例を公開

【学術論文発表済】静岡県伊豆の国市のバザルト(R)ボディケアが50代の背中の張り・息苦しさ・低体温に変化。月1回半年の継続ケアで基礎体温が35.6℃から36.3℃へと上昇した最新症例を公開