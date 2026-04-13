ヒューマノイドロボット用バッテリーパック市場、CAGR 70.9% - 量産フェーズで主導権を握るサプライヤーはどこか
ヒューマノイドロボット用バッテリーパックとは、二足歩行や上肢作業を担うヒューマノイドに搭載される高エネルギー密度の蓄電ユニットであり、セル、BMS、保護回路、熱マネジメント、筐体、コネクタを一体で設計した電源サブシステムである。可搬型のロボットは、移動、姿勢制御、関節アクチュエーション、視覚・推論の計算負荷が同時に立ち上がるため、瞬間出力と安全性、重量、耐振動、連続稼働時間の最適化が価値の中心となる。さらに、量産フェーズでは交換性やサービス性も製品競争力を左右する。すなわち本製品は、単なる電池部材ではなく、ロボットの稼働率と安全認証、運用コストを規定する中核コンポーネントである。
伸び率が語る、まだ始まったばかりの巨大市場
LP Information調査チームの最新レポートである「世界ヒューマノイドロボット用バッテリーパック市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/598767/humanoid-robot-battery-pack）によると、2026年から2032年の予測期間中のCAGRが70.9%で、2032年までにグローバルヒューマノイドロボット用バッテリーパック市場規模は8.18億米ドルに達すると予測されている。2021～2026年の年平均成長率は262.3%と急峻で、初期導入と試作から量産準備へ一気に移行する段階を示唆する。一方で2026～2032年、用途が製造・物流・サービス領域へ広がり、稼働時間の延伸や安全要求の高度化に伴って高付加価値パックの比率が高まる構図になりやすい。市場規模の絶対値はまだ小さいが、伸び率が示すのは、供給網と標準化の主導権がこれから固定化されるという事実である。
図. ヒューマノイドロボット用バッテリーパック世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346743/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346743/images/bodyimage2】
図. 世界のヒューマノイドロボット用バッテリーパック市場におけるトップ12企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
トップサプライヤーが映す地域別の勝ち筋
LP Informationのトップ企業研究センターによると、ヒューマノイドロボット用バッテリーパックの世界的な主要製造業者には、Panasonic Holdings Corporation、Jiangsu Azure Lithium Core Group Co., Ltd.、LG Energy Solution, Ltd.、Sunwoda Electronic Co., Ltd.、Samsung SDI Co., Ltd.、EVE Energy Co., Ltd.、Sichuan Changhong Energy Co., Ltd.、Farasis Energy (Ganzhou) Co., Ltd.、Contemporary Amperex Technology Co., Limited、Tianjin Lishen Battery Joint-Stock Co., Ltd.などが含まれている。2025年、世界のトップ5企業は売上の観点から約66.0%の市場シェアを持っていた。この並びが示すのは、ヒューマノイド用バッテリーパックの競争が、セルの量産力だけで決まらず、BMSを含む安全設計、熱・衝撃への耐性、そして量産立ち上げの実行力を抱き合わせた総合力で決まるという点である。上位には日韓欧の大手電池グループが入り、品質保証と供給継続性を武器に、量産フェーズへ向かうロボットメーカーの調達要件に適合しやすい。一方で中国勢は層の厚さが際立ち、セル供給からパック化、カスタム対応までのスピードで競争優位を取りやすい構造である。欧州系のSaft Groupe S.A.は産業用途で培った安全思想と長寿命設計の文脈を持ち込みやすく、Grepow Battery (Shenzhen) Co., Ltd.はロボティクス向けの仕様適合や小回りの利く開発で差別化しやすい。結果として、北米はロボット完成機側の量産計画と資本市場の要求が仕様の標準化を促し、欧州は規制・安全要求が設計品質を押し上げ、アジアはサプライチェーンの密度がコストと立ち上げ速度を規定するという、地域ごとの勝ち筋が生まれやすい局面にある。
伸び率が語る、まだ始まったばかりの巨大市場
LP Information調査チームの最新レポートである「世界ヒューマノイドロボット用バッテリーパック市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/598767/humanoid-robot-battery-pack）によると、2026年から2032年の予測期間中のCAGRが70.9%で、2032年までにグローバルヒューマノイドロボット用バッテリーパック市場規模は8.18億米ドルに達すると予測されている。2021～2026年の年平均成長率は262.3%と急峻で、初期導入と試作から量産準備へ一気に移行する段階を示唆する。一方で2026～2032年、用途が製造・物流・サービス領域へ広がり、稼働時間の延伸や安全要求の高度化に伴って高付加価値パックの比率が高まる構図になりやすい。市場規模の絶対値はまだ小さいが、伸び率が示すのは、供給網と標準化の主導権がこれから固定化されるという事実である。
図. ヒューマノイドロボット用バッテリーパック世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346743/images/bodyimage1】
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図. 世界のヒューマノイドロボット用バッテリーパック市場におけるトップ12企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
トップサプライヤーが映す地域別の勝ち筋
LP Informationのトップ企業研究センターによると、ヒューマノイドロボット用バッテリーパックの世界的な主要製造業者には、Panasonic Holdings Corporation、Jiangsu Azure Lithium Core Group Co., Ltd.、LG Energy Solution, Ltd.、Sunwoda Electronic Co., Ltd.、Samsung SDI Co., Ltd.、EVE Energy Co., Ltd.、Sichuan Changhong Energy Co., Ltd.、Farasis Energy (Ganzhou) Co., Ltd.、Contemporary Amperex Technology Co., Limited、Tianjin Lishen Battery Joint-Stock Co., Ltd.などが含まれている。2025年、世界のトップ5企業は売上の観点から約66.0%の市場シェアを持っていた。この並びが示すのは、ヒューマノイド用バッテリーパックの競争が、セルの量産力だけで決まらず、BMSを含む安全設計、熱・衝撃への耐性、そして量産立ち上げの実行力を抱き合わせた総合力で決まるという点である。上位には日韓欧の大手電池グループが入り、品質保証と供給継続性を武器に、量産フェーズへ向かうロボットメーカーの調達要件に適合しやすい。一方で中国勢は層の厚さが際立ち、セル供給からパック化、カスタム対応までのスピードで競争優位を取りやすい構造である。欧州系のSaft Groupe S.A.は産業用途で培った安全思想と長寿命設計の文脈を持ち込みやすく、Grepow Battery (Shenzhen) Co., Ltd.はロボティクス向けの仕様適合や小回りの利く開発で差別化しやすい。結果として、北米はロボット完成機側の量産計画と資本市場の要求が仕様の標準化を促し、欧州は規制・安全要求が設計品質を押し上げ、アジアはサプライチェーンの密度がコストと立ち上げ速度を規定するという、地域ごとの勝ち筋が生まれやすい局面にある。