ジャックブレーカーハンマーの世界市場2026年、グローバル市場規模（有線式ハンマー、充電式ハンマー）・分析レポートを発表
2026年3月25日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ジャックブレーカーハンマーの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、ジャックブレーカーハンマーのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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市場概要
本調査によると、世界のジャックブレーカーハンマー市場規模は2024年に5億4800万ドルと評価されています。今後は継続的な需要拡大により、2031年までに7億2900万ドルへ再調整される見込みです。調査期間における年平均成長率は4.2％と予測されています。
ジャックブレーカーハンマーは、岩石やコンクリートなどの硬い材料を破砕するために設計された電動工具です。強力なモーターと高効率の打撃機構を備えており、短時間で大量の破砕作業を実行できることが特徴です。主に建設現場、鉱業、解体工事などの分野で利用されており、高い耐久性と破砕能力を備えているため、重作業用途に適した工具として広く使用されています。
本レポートでは、現在の米国関税制度および国際的な政策の変化を踏まえ、市場競争構造、地域経済への影響、サプライチェーンの安定性などを多角的に分析しています。市場は継続的に変化しているため、需要と供給の動向、競争環境の変化、各地域の市場要因について包括的に評価しています。
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調査内容と分析範囲
本レポートは、世界のジャックブレーカーハンマー市場について定量分析と定性分析の両面から詳細に検討した総合的な市場調査です。メーカー別、地域別、国別、製品タイプ別、用途別など多様な観点から市場構造を分析しています。
市場規模の分析では、消費額（百万ドル）、販売数量（千台）、平均販売価格（ドル／台）の指標を用いて、2020年から2031年までの市場動向と予測を提示しています。さらに、地域別および国別の市場規模の推移も明らかにし、各地域における成長の特徴を分析しています。
また、2025年時点の主要企業の市場シェア推計や、製品事例、企業プロフィールなども掲載されています。これにより、市場参加企業の競争力や戦略を把握できる構成となっています。
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市場セグメント分析
ジャックブレーカーハンマー市場は、主に製品タイプと販売用途の2つの観点から分類されています。製品タイプでは、有線タイプとコードレスタイプの2種類に分かれます。
有線タイプは安定した電力供給により高出力を維持できるため、大規模工事や長時間作業に適しています。一方、コードレスタイプは携帯性と作業の自由度が高く、狭い現場や電源確保が難しい場所での作業に適しています。
販売用途では、オンライン販売とオフライン販売の2つに分類されます。オンライン販売は電子商取引の普及により拡大しており、特に中小事業者や個人利用者による購入が増加しています。オフライン販売は専門工具店や建設機材販売店を中心に依然として重要な販売チャネルとなっています。
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主要企業と競争環境
本市場では複数の国際的企業が競争を展開しています。主な企業として、Milwaukee Electric Tool、Bosch、Vevor、Makita、Stanley Black and Decker、Metabo、Hilti、Techtronic Industries、TOYA S.A.、Wurthなどが挙げられます。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ジャックブレーカーハンマーの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、ジャックブレーカーハンマーのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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市場概要
本調査によると、世界のジャックブレーカーハンマー市場規模は2024年に5億4800万ドルと評価されています。今後は継続的な需要拡大により、2031年までに7億2900万ドルへ再調整される見込みです。調査期間における年平均成長率は4.2％と予測されています。
ジャックブレーカーハンマーは、岩石やコンクリートなどの硬い材料を破砕するために設計された電動工具です。強力なモーターと高効率の打撃機構を備えており、短時間で大量の破砕作業を実行できることが特徴です。主に建設現場、鉱業、解体工事などの分野で利用されており、高い耐久性と破砕能力を備えているため、重作業用途に適した工具として広く使用されています。
本レポートでは、現在の米国関税制度および国際的な政策の変化を踏まえ、市場競争構造、地域経済への影響、サプライチェーンの安定性などを多角的に分析しています。市場は継続的に変化しているため、需要と供給の動向、競争環境の変化、各地域の市場要因について包括的に評価しています。
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調査内容と分析範囲
本レポートは、世界のジャックブレーカーハンマー市場について定量分析と定性分析の両面から詳細に検討した総合的な市場調査です。メーカー別、地域別、国別、製品タイプ別、用途別など多様な観点から市場構造を分析しています。
市場規模の分析では、消費額（百万ドル）、販売数量（千台）、平均販売価格（ドル／台）の指標を用いて、2020年から2031年までの市場動向と予測を提示しています。さらに、地域別および国別の市場規模の推移も明らかにし、各地域における成長の特徴を分析しています。
また、2025年時点の主要企業の市場シェア推計や、製品事例、企業プロフィールなども掲載されています。これにより、市場参加企業の競争力や戦略を把握できる構成となっています。
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市場セグメント分析
ジャックブレーカーハンマー市場は、主に製品タイプと販売用途の2つの観点から分類されています。製品タイプでは、有線タイプとコードレスタイプの2種類に分かれます。
有線タイプは安定した電力供給により高出力を維持できるため、大規模工事や長時間作業に適しています。一方、コードレスタイプは携帯性と作業の自由度が高く、狭い現場や電源確保が難しい場所での作業に適しています。
販売用途では、オンライン販売とオフライン販売の2つに分類されます。オンライン販売は電子商取引の普及により拡大しており、特に中小事業者や個人利用者による購入が増加しています。オフライン販売は専門工具店や建設機材販売店を中心に依然として重要な販売チャネルとなっています。
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主要企業と競争環境
本市場では複数の国際的企業が競争を展開しています。主な企業として、Milwaukee Electric Tool、Bosch、Vevor、Makita、Stanley Black and Decker、Metabo、Hilti、Techtronic Industries、TOYA S.A.、Wurthなどが挙げられます。