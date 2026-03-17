ひらかたパーク（大阪府枚方市公園町1－1）では、まもなく迎える桜の開花シーズンに合わせ、園内がピンク色に染まる「お花見遊園地」がはじまります。約300本の桜が咲き誇る園内では、遊園地ならではの楽しみ方としてアトラクションに乗りながらお花見ができます。さらに、「桜」の装飾を追加したイルミネーションや、ヴァイオリンの生演奏ライブ、BBQエリアでのイースターイベントのほか、2023年に植樹した次世代を担う桜の品種‟ジンダイアケボノ”にも注目です。ひらかたパークの桜とともに春を満喫できます。

≪開催概要≫【タイトル】ひらかたパーク「お花見遊園地」【開催期間】3月下旬～4月上旬(桜の見頃時期)【開催場所】ひらかたパーク園内【WEB サイト】https://www.hirakatapark.co.jp/attractions/plant_cherry/

■春の訪れを体感！ひらかたパークならではのお花見

約300本の桜が、園内を華やかに演出します。観覧車「スカイウォーカー」へと続く坂道と、「ヤッテミーナ」の通路では、頭上を桜が覆う圧巻のフォトスポットの桜並木。人気アトラクション「レッドファルコン」は桜並木を猛スピードで駆け抜け、スリル満点のお花見コースターとしてお楽しみいただけます。また、日没後はライトアップし、昼間とは異なるロマンチックな園内を演出します。園内各所で春の訪れをお楽しみいただけます。

■いよいよ4月5日(日)まで！ひらかたパークの人気イルミネーションも桜仕様に！

現在開催中の「光の遊園地」では今年も、「花と妖精のツリー」と「光のランタン広場」が桜仕様にアップデートされ幻想的な光景が広がっています。【開催日】開催中～4月5日(日) ※特定日のみ開催 【時間】18:00～閉園時間

■次世代へつなぐ新しい桜「万博の桜2025」プロジェクトで植樹したジンダイアケボノにも注目！

2025年大阪・関西万博を機に美しい桜を次世代へ引き継ぐ取り組み「万博の桜2025」プロジェクトに、京阪電気鉄道が参画し、園内にジンダイアケボノを100本植樹しました。ジンダイアケボノは、老齢化が進むソメイヨシノに代わるとして注目される品種で、ソメイヨシノより数日早く、やや濃いピンク色の花を咲かせるのが特徴です。2023年2月の植樹から間もない若木ですが、今年も元気に開花してくれることでしょう。これまでのソメイヨシノとともに、春の景色を楽しめます。【場所】園内お花見マップCエリア付近など

■見頃を逃さずチェック! 最新の桜の開花状況をWEBサイトで随時更新

お花見を最高のタイミングでお楽しみいただけるよう、ひらかたパークWEBサイトで開花状況を「つぼみ」から「満開」、「見頃過ぎ」までを随時お知らせいたします。【WEBサイト】https://www.hirakatapark.co.jp/topics/2026-sakura/ ※3月18日(水)より開始予定

■白熱のヴァイオリン生演奏ライブを開催

“赤き情熱のヴァイオリニスト”として活動するナガサワ ユウキが、優美なクラシックから心に響く桜ソングまで、名曲の数々を独創的に奏でます。ヴァイオリンが持つ繊細な旋律と、情熱的でダイナミックな演奏をお楽しみいただけます。【開催日】3月21日(土) 【開催場所】バラの丘広場【時間】13:00、15:00、17:00【料金】観覧無料 ※別途入園料が必要

■春を味わうスイーツやイベントも開催

〇桜の香りが広がるジェラート桜の季節を楽しめる香りとミルクの優しい味のジェラート。【販売場所】フルッタ 【販売期間】販売中～4月5日(日)【商品名】桜ミルクジェラート【価格】500円

〇「Outdoor BBQ Terrace」では、イースターイベントを初開催！園内の中心部にある贅沢な空間でバーベキューを楽しめる「Outdoor BBQ Terrace」。ご家族やグループでゆったりとバーベキューをしながら、楽しめるイベントを開催します。【期間】 4月1日(水)～30日(木)※休業日あり【対象セット】 厳選肉！PARK BBQセット:おひとり 4,280円わくわくハンバーグセット:おひとり 2,980円 ※別途、ひらかたパークの入園料金が必要【営業時間】 10:00～16:00(Lo.15:30)【そのほか】 完全予約制【WEBサイト】 https://www.hirakatapark.co.jp/topics/easter-bbq/①イースターハント＆エッグペイントエリア内に隠されたパネルを探してスマホで撮影。すべて見つけた方には「エッグペイント」用の卵をプレゼントします。自分だけの「ラッキーエッグ」作りも体験できます。②予約限定！みんなで完食を目指せ「BIGハンバーグ!!」お子様限定だった人気メニューが、約300gのビッグサイズになって登場します。みんなでシェアして楽しめる、期間限定の特別メニューです。【商品名】BIGハンバーグ!!【価格】2,500円 ③桜ランチョンマットプレゼント対象のセットをご予約の方に、テーブルを華やかに彩るオリジナルデザインの桜ランチョンマットをおひとりさまにつき1枚プレゼント。※無くなり次第終了④そのほか、この期間だけの飲み放題プランなども実施【飲み放題プラン料金】 アルコール2,500円、ソフトドリンク1,000円【時間】食事提供時間～120分

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