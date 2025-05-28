“美人女医”との訳アリ同棲生活!?2025年7月TVアニメ『デキちゃうまで婚』がAnimeFestaで独占先行配信決定！～メインキャスト3名よりコメント到着～

株式会社ウェイブ

株式会社ウェイブ（本社：東京都豊島区、代表：関口航太）が運営するアニメ見放題サービス「AnimeFesta（アニメフェスタ）」は、2025年7月アニメ『デキちゃうまで婚』を2025年6月13日（金）17:00より独占先行配信することが決定しました。

また、本作のメインキャストを務めた、白井圭さん（因幡大河役）、加々美澪さん（片瀬絢乃役）、百合本花さん（加賀宮美々役）の3名よりコメントが到着しました。



■配信概要

・タイトル ：デキちゃうまで婚

・先行配信日 ：2025年6月13日（金）17:00

・作品ページ ：https://animefesta.iowl.jp/titles/1667

メインキャスト3名よりコメントが到着！

独占先行配信を前に、メインキャスト3名より、本作を楽しみにしている方に向けたコメントが到着しました。

因幡大河（いなばたいか）CV.白井圭

なかなかリアルな悩みを抱えた人物達の物語です。

しかし時に明るく！そして前向きに！

なんだかんだと前に進んでいく大人のラブストーリーを是非ご覧ください。

片瀬絢乃（かたせあやの）CV.加々美澪

絢乃さんと大河くんの運命的な出会いをとくとご覧あれ！原作を読んでいる方は、あのシーンやあんなシーン(ハート)を楽しみにしていてください。

タイトルを見て「どんな作品だろう」と気になった方も、第1話からドキドキしちゃいますよ(ハート)

ぜひ観てください！

加賀宮美々（かがみやみみ）CV. 百合本花

斬新なストーリーの始まりで、一気に作品の世界観に引き込まれました！

2人の進展を楽しみにしつつ、加賀宮のこともちょっとだけ応援してくれたら嬉しいなぁ…！ なんて(笑)

作品情報

■あらすじ

婚活パーティに参加した大河は会場で出会った

子供が欲しい医者の絢乃と意気投合する。

だが、肝心のカップル成立タイムを前にして、

EDが原因でフラれた過去を思い出して逃げてしまう...

後日、ED治療の為に訪れた病院の担当医はまさかの絢乃で...!?



■キャスト

因幡大河 CV：白井圭

片瀬絢乃 CV：加々美澪

加賀宮美々 CV：百合本花

※オンエア版・プレミアム版共通キャスト

■INFORMATION

アニメ公式HP ：https://dekichaumade-kon.af-original.com/

公式X ：https://x.com/af_originalMT

AnimeFesta ：https://animefesta.iowl.jp/

AnimeFesta公式X ：https://x.com/AnimeFesta_Info

AnimeFesta（アニメフェスタ）

AnimeFestaは月額登録制の見放題動画配信サービスです。

AnimeFestaオリジナル作品、通称”僧侶枠”のオンエア版やTV放送では見ることのできないプレミアム版の視聴が可能です。また、AnimeFestaでは、新作アニメや規制解除版アニメの配信にも力をいれ、お客様に魅力的なコンテンツをお届けしていきます。



名 称 ：AnimeFesta（アニメフェスタ）

開 始 ：2021年5月10日（月）

配 信 ：AnimeFestaオリジナル全作品、その他人気アニメ作品多数。

ＵＲＬ ：https://animefesta.iowl.jp/entry

AnimeFesta公式SNS

X ：@AnimeFesta_info

Instagram ：https://www.instagram.com/animefesta_info/

TikTok ：https://www.tiktok.com/@animefesta_info

株式会社ウェイブ

ウェイブは、紙媒体が主流であったコミック市場で10年以上前から電子コミック製作に参入。紙媒体とは違った視点からクリエイター様と協業し、電子コミック市場で確かな実績を収めています。オリジナル作品を持つ強みを活かし、アニメの製作・放送や国内外向けコンテンツ配信事業にも着手し、日々挑戦を続けています。

所在地：東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 15F

設 立：2010年4月9日

資本金：73,000,000円

代表者：代表取締役 関口航太

ＵＲＬ：https://wwwave.jp/