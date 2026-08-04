¿ÏÊªÃË¤Ë·Ù»¡´±È¯Ë¤¤·»àË´¡¡½ÆÃÆÌ¿Ãæ¡¢Âçºå¡¦²ÏÆâÄ¹Ìî
¡¡4Æü¸á¸å7»þ¤´¤í¡¢ÂçºåÉÜ²ÏÆâÄ¹Ìî»ÔÌÚ¸ÍÀ¾Ä®3ÃúÌÜ¤Ç¡ÖÊñÃú¤ò»ý¤Ã¤¿ÃË¤¬Ë½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È110ÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¶î¤±ÉÕ¤±¤¿·Ù»¡´±¤Ë¿ÏÊª¤ò»ý¤Ã¤Æ¸þ¤«¤Ã¤ÆÍè¤¿¤¿¤á·Ù»¡´±¤¬È¯Ë¤¤·¡¢¸øÌ³¼¹¹ÔË¸³²¤È½ÆÅáË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤ÇÃË¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤¿¡£ÉÜ·Ù¤Ë¤è¤ë¤ÈÃË¤Ï½ÆÃÆ¤¬Åö¤¿¤ê¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤¬»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£Â¾¤Ë¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ÃË¤Ï·Ù»¡´±¤ÎÅþÃå»þ¡¢½Ð·ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤¬¤¢¤ê¡¢ÉÜ·Ù¤¬È¯Ë¤¤Ë»ê¤ë·Ð°Þ¤ä¡¢¿È¸µ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½¾ì¤ÏÆî³¤ÅÅÅ´¹âÌîÀþÀéÂåÅÄ±Ø¤«¤éÆîÀ¾¤ËÌó300¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢°û¿©Å¹¤ä¾¦¶È»ÜÀß¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ö¥¨¥ê¥¢¡£