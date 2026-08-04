菊地亜美、マレーシアへの移住決断を報告 日本と二拠点に「人生こそがバラエティー！お仕事も引き続き頑張っていきます」
タレントの菊地亜美（35）が4日、自身のインスタグラムを更新。この夏からマレーシアに移住することを決めたと発表した。
【写真】「人生こそがバラエティー！家族の写真とともに移住を報告した菊地亜美
投稿では「いつもお世話になっている皆さまへ」と書き出し「先ほどYouTubeでもお話ししましたが、この夏からマレーシアへ移住することに決めました」と報告。「お仕事もあるので、日本と行き来をする二拠点生活となります」と伝えた。
「数年前から仕事と子育ての両立、子どもたちとの時間、そして教育について家族で何度も話し合う中で、長女が小学校へ入学するこのタイミングで新しい環境に挑戦することにしました」と説明。「今のところ短期間の予定で、具体的な期間は生活しながら決めていきたいと思っています！」とつづった。
「楽しいことだけではなく悩んだり戸惑ったりすることもあると思いますが、一度きりの人生！そんな経験も楽しみながら、英語を学ぶだけでなく子どもたちと一緒にさまざまな文化や価値観に触れ、あっという間の幼少期を大切に過ごしていきたいと思っています」と続けた。
最後に「人生こそがバラエティー！お仕事も引き続き頑張っていきますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします」と結んだ。
【写真】「人生こそがバラエティー！家族の写真とともに移住を報告した菊地亜美
投稿では「いつもお世話になっている皆さまへ」と書き出し「先ほどYouTubeでもお話ししましたが、この夏からマレーシアへ移住することに決めました」と報告。「お仕事もあるので、日本と行き来をする二拠点生活となります」と伝えた。
「数年前から仕事と子育ての両立、子どもたちとの時間、そして教育について家族で何度も話し合う中で、長女が小学校へ入学するこのタイミングで新しい環境に挑戦することにしました」と説明。「今のところ短期間の予定で、具体的な期間は生活しながら決めていきたいと思っています！」とつづった。
「楽しいことだけではなく悩んだり戸惑ったりすることもあると思いますが、一度きりの人生！そんな経験も楽しみながら、英語を学ぶだけでなく子どもたちと一緒にさまざまな文化や価値観に触れ、あっという間の幼少期を大切に過ごしていきたいと思っています」と続けた。
最後に「人生こそがバラエティー！お仕事も引き続き頑張っていきますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします」と結んだ。