森且行、オートレース5年9ヶ月ぶり「優勝」 香取慎吾が祝福コメント「勇気をもらいました！」【全文】
元SMAPメンバーでオートレーサーの森且行が、3日に開催された川口オートのナイトレースで優勝。5年9ヶ月ぶりの優勝となった。香取慎吾が、祝福のコメントを寄せた。
【写真】森且行が5年9ヶ月ぶり「優勝」オートレース公式が報告
森は、1996年にSMAPを脱退し、幼少期から夢だったオートレーサーに転身｡2020年11月最高峰グレードレース日本選手権で悲願の初優勝。しかし、21年1月のレース中に転倒し、腰椎破裂骨折・骨盤骨折の重傷を負った。約2年に及ぶ壮絶なリハビリを経て、23年4月6日に地元･川口で802日ぶりに復帰し、カムバック勝利を果たしていた。
■香取慎吾 コメント
森くん、大きな怪我からの復活優勝、本当におめでとうございます。
5年9ヶ月ぶりという長い時間、諦めずに上を目指し、前を向き続けた森くんの優勝に、勇気をもらいました！
これからも、がんばってください。
僕も、がんばります！
香取慎吾
【写真】森且行が5年9ヶ月ぶり「優勝」オートレース公式が報告
森は、1996年にSMAPを脱退し、幼少期から夢だったオートレーサーに転身｡2020年11月最高峰グレードレース日本選手権で悲願の初優勝。しかし、21年1月のレース中に転倒し、腰椎破裂骨折・骨盤骨折の重傷を負った。約2年に及ぶ壮絶なリハビリを経て、23年4月6日に地元･川口で802日ぶりに復帰し、カムバック勝利を果たしていた。
■香取慎吾 コメント
森くん、大きな怪我からの復活優勝、本当におめでとうございます。
5年9ヶ月ぶりという長い時間、諦めずに上を目指し、前を向き続けた森くんの優勝に、勇気をもらいました！
これからも、がんばってください。
僕も、がんばります！
香取慎吾