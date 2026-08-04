「一番冷たい人は笑顔で落とす」元大手人事がぶっちゃける面接官のリアルな本音
YouTubeチャンネル「しゅんダイアリー就活チャンネル」が、「『一番冷たい面接官は笑顔』元大手面接官の本音 #Shorts」と題したショート動画を公開した。動画では、元楽天人事、元リクルート人事、「確実内定」の著者といった採用のプロフェッショナルたちが集結。就活生が恐れる深掘り質問の裏にある面接官の真意や、「一番冷たい面接官は笑顔で落とす」という衝撃的な本音を赤裸々に語り合っている。
対談の冒頭では、面接において企業への熱意を伝える際のポイントについて議論が交わされた。元楽天人事が「『ガチな目』というのが本当に大事」と切り出すと、元リクルート人事も深く同意する。「第一志望と言い切れないということは、まだ悩んでいるんだなとめちゃくちゃ伝わる」と述べ、学生のわずかな迷いや心理の変化を、面接官は確実に見抜いていることを明かした。
続いて話題は、「学生が第一志望かどうか怪しいと感じたとき、面接官はどう対応するのか」というテーマに展開。「確実内定」の著者が「表情的に気になったら率直に言う」と答えると、元リクルート人事も「表情を見る限り、何か迷っていることある？」と直接尋ねる手法をとっていると明かした。面接官からの鋭い指摘に、MCのしゅんが思わず「怖い！」と声を上げると、3人のゲストたちは口を揃えて「めちゃくちゃ優しいですよ」と笑顔で即座に否定した。
元楽天人事は、疑問を直接ぶつけてくれる面接官の意図について「答えるチャンスがある」と補足する。「圧迫面接とか言いますけど、聞いてくれるだけ良くて、一番冷たい人は笑顔で『うん、この子はないな』って（落とす）」と、面接官の真の恐ろしさを指摘。これには他の出演者たちも大きく頷き、表面的な和やかさが必ずしも高評価を意味しないという厳しい現実を突きつけた。
一見すると厳しく感じられる面接官の追及が、実は学生の内面を深く理解しようとする優しさから来ていることが浮き彫りとなった本対談。採用担当者たちの経験に基づいたリアルな本音は、面接に臨む就活生にとって、表面的なテクニック以上に大切な対話の価値を教えてくれる内容となっている。
対談の冒頭では、面接において企業への熱意を伝える際のポイントについて議論が交わされた。元楽天人事が「『ガチな目』というのが本当に大事」と切り出すと、元リクルート人事も深く同意する。「第一志望と言い切れないということは、まだ悩んでいるんだなとめちゃくちゃ伝わる」と述べ、学生のわずかな迷いや心理の変化を、面接官は確実に見抜いていることを明かした。
続いて話題は、「学生が第一志望かどうか怪しいと感じたとき、面接官はどう対応するのか」というテーマに展開。「確実内定」の著者が「表情的に気になったら率直に言う」と答えると、元リクルート人事も「表情を見る限り、何か迷っていることある？」と直接尋ねる手法をとっていると明かした。面接官からの鋭い指摘に、MCのしゅんが思わず「怖い！」と声を上げると、3人のゲストたちは口を揃えて「めちゃくちゃ優しいですよ」と笑顔で即座に否定した。
元楽天人事は、疑問を直接ぶつけてくれる面接官の意図について「答えるチャンスがある」と補足する。「圧迫面接とか言いますけど、聞いてくれるだけ良くて、一番冷たい人は笑顔で『うん、この子はないな』って（落とす）」と、面接官の真の恐ろしさを指摘。これには他の出演者たちも大きく頷き、表面的な和やかさが必ずしも高評価を意味しないという厳しい現実を突きつけた。
一見すると厳しく感じられる面接官の追及が、実は学生の内面を深く理解しようとする優しさから来ていることが浮き彫りとなった本対談。採用担当者たちの経験に基づいたリアルな本音は、面接に臨む就活生にとって、表面的なテクニック以上に大切な対話の価値を教えてくれる内容となっている。
YouTubeの動画内容
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