STARTO ENTERTAINMENT、熊本県に1億円を寄付 「心よりお見舞い」掲載…コンサート会場などに募金箱も設置へ【令和8年熊本地震】
STARTO ENTERTAINMENTは4日、同社公式サイトを通じ、「令和8年熊本地震」被災者への災害義援金として熊本県に1億円を寄付すると発表した。また、コンサート会場および一部舞台劇場に募金箱を設置する。
【令和8年熊本地震】芸能界で支援の動き広がる 発生から一夜
「『令和8年熊本地震』被災者への災害義援金寄付および募金箱設置について」と題し、「このたびの『令和8年熊本地震』によりお亡くなりになられた方々に謹んで哀悼の意を表しますとともに、被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます」と伝えた上で、「株式会社STARTO ENTERTAINMENT（本社：東京都港区、代表取締役CEO：鈴木 克明、以下『当社』）は、『令和8年熊本地震』の被災者への災害義援金として熊本県に1億円を寄付いたします」と明らかにした。
さらに「また当社契約タレントが出演するコンサート主催会社の株式会社ヤングコミュニケーション（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：源野 栄治）と連携し、弊社タレントのコンサート会場および一部舞台劇場に募金箱を設置させて頂きます」とし、「引き続き、当社は関係各所と連携を図りながら被災地支援に取り組んでまいります」と説明。
「被災地の一日も早い復旧復興と、被災された皆様が平穏な日常を取り戻されることをお祈り申し上げます」とつづった。
【令和8年熊本地震】芸能界で支援の動き広がる 発生から一夜
「『令和8年熊本地震』被災者への災害義援金寄付および募金箱設置について」と題し、「このたびの『令和8年熊本地震』によりお亡くなりになられた方々に謹んで哀悼の意を表しますとともに、被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます」と伝えた上で、「株式会社STARTO ENTERTAINMENT（本社：東京都港区、代表取締役CEO：鈴木 克明、以下『当社』）は、『令和8年熊本地震』の被災者への災害義援金として熊本県に1億円を寄付いたします」と明らかにした。
「被災地の一日も早い復旧復興と、被災された皆様が平穏な日常を取り戻されることをお祈り申し上げます」とつづった。