タイガースからスクーバルをトレードで獲得

米大リーグ・ドジャースは、タイガースとのトレードで昨季まで2年連続サイ・ヤング賞に輝いているタリク・スクーバル投手を獲得した。2日（日本時間3日）に球団が発表。タイガースにはリバー・ライアン、ブレイディ・スミスの両投手、ザイア・ホープ外野手が移籍する。発表の直後、ドジャース公式Xが投稿した1枚の“ドヤ顔”写真が笑いを誘っている。

ナ・リーグ西地区首位を独走しているドジャースだが、3連覇に向けて補強の手は緩めない。“現役最強”の呼び声高い左腕スクーバルを獲得。日本時間の午前1時、球界に衝撃を与えたトレードの成立を正式に発表した。その約1時間後、球団公式Xは1枚の写真を投稿した。

文言なしの“無言”で投じられたのは、アンドリュー・フリードマン編成本部長がバスローブ姿で腰かけ、笑みを浮かべている写真だ。以前からドジャースが大型補強を成功させるたびに、ネット上でミームのように拡散されてきた1枚だが、球団公式がまさかの投稿。米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」のケイティ―・ウー記者も「（笑）」とコメントを寄せた。

米ファンからも「伝説的だ」「いつから中の人は私たちの仲間になったんだ（笑）」「チームアカウントが、ワオ」「中の人ぉぉぉ（爆笑）」「彼らがマジでこれを投稿した事実よ」などと爆笑していた。



（THE ANSWER編集部）