◇インターリーグ レッドソックス―ドジャース（2026年8月2日 ロサンゼルス）

レッドソックスの吉田正尚外野手（33）が2日（日本時間3日）、敵地でのドジャース戦に「5番・DH」でスタメン出場。7月17日（同18日）レイズ戦以来、自身14試合ぶりの5号本塁打を放った。

初回2死一、二塁、ドジャース先発・シーハンがカウント2―2から投じたスライダーを巧みなバットコントロールで捉え、三遊間を破る先制打を放った。なおも2死一、二塁から次打者・ダービンが右中間に二塁打を放ち、1点を追加。ドジャース相手のスイープに向け、先手を取った。

待望の一発が生まれたのは2―3と逆転された直後の3回だった。先頭のラファエラが左越えに3試合連続となる15号同点ソロを放つと、次打者・アブレイユも初球を捉え、右中間に17号勝ち越しソロ。1死後、吉田に第2打席が回ってきた。

シーハンの投じた92.2マイル（約148.4キロ）直球を強振。打球は美しい弧を描き、右翼ポール際へと着弾した。打球速度98.7マイル（約158.8キロ）、飛距離374フィート（約114.0メートル）、角度30度の放物線。ダイヤモンドを一周し、ベンチへと戻ると吉田は白い歯をのぞかせた。

前日の試合ではオリックス時代の後輩の山本由伸と初対戦。2回無死の第1打席で見逃し三振に倒れるなど、3打席とも抑えられ「実際に初めていろんな球種を見た。どれも一級品だと思う。切れが良かった」と話していた。