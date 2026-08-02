アニメ『ホタルの嫁入り』10.9放送開始 伊東健人＆津田健次郎出演決定
テレビアニメ『ホタルの嫁入り』（フジテレビ系／毎週金曜23時30分）の放送開始日が10月9日に決定した。あわせて、主人公・紗都子の用心棒・康太郎役を伊東健人、天女島のヤクザ・三枝役を津田健次郎が務めることが発表。さらに、TOOBOEが歌うエンディングテーマ「夢心地」を使用したティザーPV第2弾も解禁された。
【動画】TOOBOEの「夢心地」が物語を彩る 『ホタルの嫁入り』ティザーPV第2弾
原作は、累計発行部数450万部を突破し、「電子コミック大賞2024」大賞に輝いた同名人気漫画。ドラマ化された『プロミス・シンデレラ』の作者であり、テレビアニメ『謎解きはディナーのあとで』ではキャラクター原案も手がけた橘オレコによる話題作を原作とするアニメが、全国フジテレビ系“ノイタミナ”で放送される。
名家に生まれ、美貌に恵まれながらも病弱で余命わずかと宣告され、それでも懸命に生きる伯爵令嬢・桐ヶ谷紗都子を演じるのはLynn。紗都子の暗殺を依頼された殺し屋でありながら、彼女からの求婚をきっかけに一転、底なしの愛情で溺愛する“愛が重すぎる”後藤進平を内山昂輝が演じる。
アニメーション制作は、『ジョジョの奇妙な冒険』シリーズや『はたらく細胞』で知られるdavid productionが担当。監督は亀井隆広、キャラクターデザインは愛敬由紀子が務めるなど、実力派クリエイター陣が集結。橘オレコが描く魅力あふれるキャラクターたちに、新たな命を吹き込む。
伯爵令嬢・桐ヶ谷紗都子の幼なじみで用心棒の小川康太郎を演じるのは、『【推しの子】』雨宮吾郎、『岩元先輩ノ推薦』天羽総一郎の伊東健人。
伊東は「一人の男の登場によって、彼のしまっていた「想い」も弾かれたように大きく動き出します。先の読めない展開の数々。血生臭くも美しい物語です。この想いを多くの人に届けられるように、精一杯康太郎を演じます」とコメント。
何者かから紗都子の誘拐を依頼された天女島のヤクザ・三枝を、『ゴールデンカムイ』尾形百之助、『呪術廻戦』七海建人の津田健次郎が演じる。
津田は「ヤバイ奴を演じられるのがとても楽しいです。一筋縄ではいかない人物ですが、観て頂く皆様に楽しんで頂けるよう演じていければと思っております」と意気込みを語った。
エンディングテーマを担当するTOOBOEは、「この物語を紗都子の人生とするならば、アニメを構成する全ては紗都子を輝かせるために存在するだろう、だからこそ今回書き下ろしたエンディング曲『夢心地』は、進平の瞳のその奥、心の深淵と向き合い、それは紗都子という存在によって彼は何を失い、何を得るのか、そういった混濁を進平のために写し出しました。1人でも生きていけるけど、1人では得られないモノが『夢心地』です」とコメントし、制作への思いを明かした。
あわせて解禁されたティザーPV第2弾では、エンディングテーマであるTOOBOEの「夢心地」が物語を彩る中、進平に連れられた紗都子がたどり着く隔絶された秘密の島・天女島での物語が描かれる。島から安全に脱出するため、遊女として身を置くことになる紗都子。「紗都子を守る役は俺だから」と真っすぐな愛を告げる進平に対し、紗都子は苦しい真実を打ち明け、互いを想い合う2人の切なくも過酷な運命が映し出される。
さらに、今回キャストが発表された康太郎と三枝も登場し、天女島を舞台に物語が大きく動き出すことを予感させる。
映像のラストは、「最後の最後まであがいてみせます。この命燃え尽きるまで…！」という紗都子の力強い決意の言葉で締めくくられる。命の限り運命に抗い続ける紗都子と進平がどのような未来を切り拓くのか、期待が高まる内容となっている。
アニメ『ホタルの嫁入り』は、フジテレビ系にて10月9日より毎週金曜23時30分放送。
※伊東健人、津田健次郎、TOOBOEのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■小川康太郎役：伊東健人
「想い」は、人それぞれ異なる形を持っています。一見綺麗だったり、歪な形だったり。この物語で登場する、剥き出しの、様々な想い。小川康太郎のそれは、一体どんな形でしょうか？
一人の男の登場によって、彼のしまっていた「想い」も弾かれたように大きく動き出します。先の読めない展開の数々。血生臭くも美しい物語です。この想いを多くの人に届けられるように、精一杯康太郎を演じます。放送をお楽しみに。
■三枝役：津田健次郎
『ホタルの嫁入り』に参加させて頂き光栄です。ヤバイ奴を演じられるのがとても楽しいです。一筋縄ではいかない人物ですが、観て頂く皆様に楽しんで頂けるよう演じていければと思っております。この作品をご覧頂けますと幸いです。お楽しみに。
■エンディング・テーマ担当：TOOBOE
この物語を紗都子の人生とするならば、アニメを構成する全ては紗都子を輝かせるために存在するだろう、だからこそ今回書き下ろしたエンディング曲「夢心地」は、進平の瞳のその奥、心の深淵と向き合い、それは紗都子という存在によって彼は何を失い、何を得るのか、そういった混濁を進平のために写し出しました。1人でも生きていけるけど、1人では得られないモノが「夢心地」です。よろしくお願いします。
【動画】TOOBOEの「夢心地」が物語を彩る 『ホタルの嫁入り』ティザーPV第2弾
原作は、累計発行部数450万部を突破し、「電子コミック大賞2024」大賞に輝いた同名人気漫画。ドラマ化された『プロミス・シンデレラ』の作者であり、テレビアニメ『謎解きはディナーのあとで』ではキャラクター原案も手がけた橘オレコによる話題作を原作とするアニメが、全国フジテレビ系“ノイタミナ”で放送される。
アニメーション制作は、『ジョジョの奇妙な冒険』シリーズや『はたらく細胞』で知られるdavid productionが担当。監督は亀井隆広、キャラクターデザインは愛敬由紀子が務めるなど、実力派クリエイター陣が集結。橘オレコが描く魅力あふれるキャラクターたちに、新たな命を吹き込む。
伯爵令嬢・桐ヶ谷紗都子の幼なじみで用心棒の小川康太郎を演じるのは、『【推しの子】』雨宮吾郎、『岩元先輩ノ推薦』天羽総一郎の伊東健人。
伊東は「一人の男の登場によって、彼のしまっていた「想い」も弾かれたように大きく動き出します。先の読めない展開の数々。血生臭くも美しい物語です。この想いを多くの人に届けられるように、精一杯康太郎を演じます」とコメント。
何者かから紗都子の誘拐を依頼された天女島のヤクザ・三枝を、『ゴールデンカムイ』尾形百之助、『呪術廻戦』七海建人の津田健次郎が演じる。
津田は「ヤバイ奴を演じられるのがとても楽しいです。一筋縄ではいかない人物ですが、観て頂く皆様に楽しんで頂けるよう演じていければと思っております」と意気込みを語った。
エンディングテーマを担当するTOOBOEは、「この物語を紗都子の人生とするならば、アニメを構成する全ては紗都子を輝かせるために存在するだろう、だからこそ今回書き下ろしたエンディング曲『夢心地』は、進平の瞳のその奥、心の深淵と向き合い、それは紗都子という存在によって彼は何を失い、何を得るのか、そういった混濁を進平のために写し出しました。1人でも生きていけるけど、1人では得られないモノが『夢心地』です」とコメントし、制作への思いを明かした。
あわせて解禁されたティザーPV第2弾では、エンディングテーマであるTOOBOEの「夢心地」が物語を彩る中、進平に連れられた紗都子がたどり着く隔絶された秘密の島・天女島での物語が描かれる。島から安全に脱出するため、遊女として身を置くことになる紗都子。「紗都子を守る役は俺だから」と真っすぐな愛を告げる進平に対し、紗都子は苦しい真実を打ち明け、互いを想い合う2人の切なくも過酷な運命が映し出される。
さらに、今回キャストが発表された康太郎と三枝も登場し、天女島を舞台に物語が大きく動き出すことを予感させる。
映像のラストは、「最後の最後まであがいてみせます。この命燃え尽きるまで…！」という紗都子の力強い決意の言葉で締めくくられる。命の限り運命に抗い続ける紗都子と進平がどのような未来を切り拓くのか、期待が高まる内容となっている。
アニメ『ホタルの嫁入り』は、フジテレビ系にて10月9日より毎週金曜23時30分放送。
※伊東健人、津田健次郎、TOOBOEのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■小川康太郎役：伊東健人
「想い」は、人それぞれ異なる形を持っています。一見綺麗だったり、歪な形だったり。この物語で登場する、剥き出しの、様々な想い。小川康太郎のそれは、一体どんな形でしょうか？
一人の男の登場によって、彼のしまっていた「想い」も弾かれたように大きく動き出します。先の読めない展開の数々。血生臭くも美しい物語です。この想いを多くの人に届けられるように、精一杯康太郎を演じます。放送をお楽しみに。
■三枝役：津田健次郎
『ホタルの嫁入り』に参加させて頂き光栄です。ヤバイ奴を演じられるのがとても楽しいです。一筋縄ではいかない人物ですが、観て頂く皆様に楽しんで頂けるよう演じていければと思っております。この作品をご覧頂けますと幸いです。お楽しみに。
■エンディング・テーマ担当：TOOBOE
この物語を紗都子の人生とするならば、アニメを構成する全ては紗都子を輝かせるために存在するだろう、だからこそ今回書き下ろしたエンディング曲「夢心地」は、進平の瞳のその奥、心の深淵と向き合い、それは紗都子という存在によって彼は何を失い、何を得るのか、そういった混濁を進平のために写し出しました。1人でも生きていけるけど、1人では得られないモノが「夢心地」です。よろしくお願いします。