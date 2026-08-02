【国際親善試合】FC東京 0−1 ドルトムント（8月1日／MUFGスタジアム）

【映像】FC東京逸材の「3人抜き電撃ドリブル」（実際の様子）

FC東京のMF俵積田晃太が、電撃ドリブルでドルトムント守備陣を切り裂くプレーを披露。得意の突破から決定機を演出し、ファンを沸かせた。

新シーズン開幕を控えるFC東京は8月1日、来日中のドルトムントと国際親善試合で対戦。54分の失点が決勝点となり0−1で敗れたが、何度か相手ゴールにも迫った。

その中のひとつが、81分のワンシーンだ。敵陣左サイドに開いた俵積田がボールを受けると、急加速でDFルカ・レッジャーニとDFミゲル・アジェの間を一気に抜き去る。さらにMFアイマン・アジルのカバーも縦突破で振り切り、左足で鋭いクロスを上げた。

「ポテンシャルあるよな俵積田」

クロスはゴール前に詰めたFW仲川輝人に惜しくも合わなかったが、俵積田が得意のドリブルで3人を抜き去り決定機を作った場面となった。

この圧巻のプレーはSNS上でも話題に。ファンからは「ポテンシャルあるよな俵積田」「俵積田足が速すぎる」「やっぱり俵積田で攻めるしかないのよ」「いやうまいそれわ」「素晴らしい」「おおお魅せた」「今のはよかった」「はよ海外に行け！」「これが毎回できればな」「三笘のような俵積田」など称賛の声が相次いだ。

現在22歳の俵積田は、2023年にプロデビューを果たし、2025年には日本代表でも3キャップを刻んだ逸材ドリブラー。ドルトムント相手にも通用した突破力を武器に、2026-2027シーズンは真のブレイクが期待される。

（ABEMA／国際親善試合）

