ネーションズリーグ準決勝

バレーボール男子のネーションズリーグ（VNL）決勝ラウンドの準決勝が1日、中国・寧波で行われ、世界ランク4位の日本は同6位の米国にフルセット死闘の末に2-3（19-25、25-23、25-20、19-25、13-15）で敗れた。開幕からの連勝は13でストップし、初優勝には届かず。2大会ぶりの表彰台を目指し、2日の3位決定戦でスロベニアと対戦する。

死闘の末に日本が散った。開幕からの連勝は13でストップ。6戦全勝と無類の勝負強さを見せていたフルセットでも、ついに敗れた。

セットカウント2-1として迎えた第4セット。米国の強烈なサーブで勢いを止められた。最終第5セットは3点差を追いつく粘りを見せたものの、終盤にまたもサーブで崩された。

国際バレーボール連盟（FIVB）主催大会の運営などを行う「バレーボール・ワールド」の動画配信サイト「VBTV」は試合後、日本のティリ監督のインタビューを放送。「今日は何が足りなかったか」と問われた指揮官は、「おそらく少しの運と、もう少しリスクをとることですかね。特に最後のところは」とコメントした。

さらに、「でも選手たちのことを誇りに思います。コート上で全てを出し尽くしてくれました。米国と対戦するのは難しいです。サーブ、ブロック、スパイクにおいて、とてもフィジカルで力強い。しかし、私たちはタイブレークまで彼らを追い込みました。13-15で敗れたのでフラストレーションはあります。我々にもチャンスはありました。次回またトライしましょう」と続けた。

日本時間午後11時過ぎに試合が終わり、2日午後4時30分からスロベニアと戦う。指揮官は「3位決定戦があるのですぐに休まなければいけません」と話していた。



（THE ANSWER編集部）