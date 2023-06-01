米記者がXで伝える

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手の激レアアイテムが話題を呼んでいる。7月30日（日本時間31日）、1枚のカードが17億円超えの高値で取引されたと報じられ、日本のファンの間でも衝撃が広がっている。

話題になっているのは、スポーツカードの老舗「トップス」が同22日に発売した「2026トップス・クローム・ベースボール」に封入された1枚。大谷の通常のサインと、漢字で「大谷翔平」との署名が入っている。さらにユニホームの背中上部にある、金色の「バッターマン」ロゴが切り抜かれて2枚も挟み込まれた。シリアルナンバーは「1/1」で、世界に1枚しか存在しない。

発売前から超高額取引が予想されていたが、この日ついに引き当てた人物が現れたようだ。米紙「USAトゥデイ」のボブ・ナイチンゲール記者は「ショウヘイ・オオタニのトップス社製『バック・トゥ・バック・ゴールドロゴマン』の野球カードが1100万ドル（約17億6300万円）で売却され、公表されているスポーツトレーディングカードの取引額として史上3番目の高額を記録した」と伝えた。

同記者は「この取引額を上回るのは、2007-08年のマイケル・ジョーダン／コービー・ブライアント コレクションで、1290万ドル。そして1952年トップス社製ミッキー・マントルのカードが1260万ドルだ」とトップ2の内容も紹介している。

日本でも即座に伝えられた衝撃価格。X上の日本人ファンも驚きを隠せない。「すげぇなぁ 一体どんな人が落札したんだろう」「カード1枚で夢がある話です」「大谷のカード売ってFIREするか」「エグすぎる 大谷史上最高取引額か」「カードが！」「紙切れだぜ（笑）」といった声が相次いだ。



（THE ANSWER編集部）