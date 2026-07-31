現在放送中のアニメ『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』（フジテレビ系）で、オープニング主題歌を担当している4人組ロックバンド・King Gnu。7月30日に「Spotify Japan」公式Xで公開されたプロモーション動画に出演したのだが、その際の “態度” に注目が集まっている。

動画ではメンバー4人がそろって椅子に座り、新曲を紹介。冒頭から常田大希や井口理は大股開き、ほかのメンバーも足を組んで肘をついたりと、ずいぶん自由な様子だったが、本当に自由だったのはここからだった。

「Spotifyをお聴きのみなさま、こんにちは、King Gnuです」と語りだした常田は、「現在、新曲『GO GHOST』が好評配信中です『GO GHOST』はテレビアニメ『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』オープニングとなっております。どんな曲ですか」と一息でコメント。

あまりに棒読み調で、かつ雑な印象を与える読み方だったが、「どんな曲ですか」と聞かれた井口も「ヤバい」と数回つぶやくのみだった。常田から「どうヤバいの」と聞かれると、しばし沈黙してから「まあ聴く人次第かな……」と謎のコメントを残し、メンバーたちが爆笑。「ぜひたくさん聴いてもらえたら嬉しいです。以上、King Gnuでした」と常田が締め、動画は終了した。

もともとダークかつスタイリッシュな楽曲が多く、メンバーたちもどこか尖った空気感をまとっているKing Gnu。だが、今回の態度は、Xでも

《過去一ひどいぞこれ》

《流石に叩きたいだけやろと思って見たら雑すぎて言葉が出ない》

《うん、流石に常田態度悪過ぎ、謙虚さは大事よ、かっこ悪いよ》

と、“なげやり” な姿に呆れる声が寄せられている。

2019年にアルバム『Sympa』でメジャーデビューしたKing Gnuは、同年リリースの『白日』が爆発的にヒットし、一躍知名度をあげた。アニメ作品とのコラボも多く、『王様ランキング』（フジテレビ系）や『呪術廻戦』（TBS系）シリーズの主題歌を担当。2025年には映画『名探偵コナン 隻眼の残像』でも主題歌を歌っており、大ヒットコンテンツとの仕事が続いていた。

「現在放送中の『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』は、最初の劇場版公開から約30年を迎えるシリーズの新作アニメです。これまでより原作漫画に近いコミカルな絵柄となり、SF作家・円城塔氏が脚本を務めるとあって、大きな注目を集めていました。

King Gnuのオープニング曲『GO GHOST』も視聴者からは好評だったのですが、今回の動画に対し『作品へのリスペクトがない』といった厳しい反応も出てきています。

往年のファンが多いコンテンツなので、常田さんたちの態度は生意気に映ってしまったのかもしれません」（芸能担当記者）

我を貫くのも、自分たちのスタイルなのかもしれないが……。