名門中高一貫校に進学して中1の春からいきなり成績上位を獲得する子たちの意外過ぎるたった１つの共通点…なぜ中1の4月で成績上位トップ25%になれないのが致命的なのか

二月の勝者に無事なれた家庭も、そうでない家庭も、長かった中学受験を戦い抜いてほっと一息ついている頃ではないだろうか。さて、春からの中高一貫校生活で重要なことは何か。教育投資ジャーナリストの戦記氏は「中1の4月から成績上位25%にならないと致命的です。そのために重要なのは、実は小学生時代の公文の活用法なのです」と指摘する。氏の独自の公文活用法と、公文本部で18年勤務した男性の独占インタビューをあわせてお届けするーー。みんかぶプレミアム連載「受験とキャリアの不都合な真実」