『ヤマトよ永遠に REBEL3199 第七章』特報＆ストーリー解禁 Blu-ray第7巻発売も決定
アニメ映画『ヤマトよ永遠に REBEL3199 第七章 虹色の輪廻』より、特報映像とストーリーが解禁。あわせて、Blu-ray＆DVD第7巻の特別限定版が10月30日、通常版が12月23日に発売されることも決定した。
【動画】アニメ映画『ヤマトよ永遠に REBEL3199 第七章 虹色の輪廻』特報映像
『ヤマトよ永遠に REBEL3199』は、1980年公開の劇場映画第3作『ヤマトよ永遠に』を原作に、新たな解釈を加えて再構成した『宇宙戦艦ヤマト2199』シリーズの最新作。全七章で全国劇場上映され、「第七章 虹色の輪廻」は7月31日より上映開始となる。
このたび、本章「第七章 虹色の輪廻」の特報映像およびストーリーが公開された。布施明が歌う「愛よその日まで」（映画『ヤマトよ永遠に』エンディングテーマ）をBGMに、最終決戦を予感させる映像となっている。
また、本作のBlu-ray＆DVD『ヤマトよ永遠に REBEL3199』第7巻の発売が決定した。Blu-ray特別限定版（数量限定生産）は10月30日、通常版は12月23日に発売。本日より予約受付が開始される。あわせて、全アイテム共通の初回特典となる加藤直之描き下ろし特製スリーブも公開された。
■『ヤマトよ永遠に REBEL3199 第七章 虹色の輪廻』ストーリー
デザリアムとは何者なのか。
この記憶は真実なのか。
信じてきた現実が崩れ、サーシャは自らの生きてきた証すら見失う。
アルフォンもまた、己の存在への疑念の果てに、怖るべき結論へと至る。
全人類を初期化する重核子爆弾――グランドリバース。
迫る破滅に抗うため、“縁”に導かれるかのようにパルチザン艦隊が結集。
最後の切り札、宇宙戦艦アリゾナが飛び立つ。
いまだ潰えぬ、マザー・デザリアムの目的。
そして明かされる、デザリアムの真の姿。
必ず帰る。
雪との約束を胸に、艦長席に座る古代。
数多の“謎”の答え、そして地球の“未来”を求めて。
いま宇宙戦艦ヤマトは、デザリアム本星へと突入する――。
アニメ映画『ヤマトよ永遠に REBEL3199 第七章 虹色の輪廻』は、7月31日より公開。
【動画】アニメ映画『ヤマトよ永遠に REBEL3199 第七章 虹色の輪廻』特報映像
『ヤマトよ永遠に REBEL3199』は、1980年公開の劇場映画第3作『ヤマトよ永遠に』を原作に、新たな解釈を加えて再構成した『宇宙戦艦ヤマト2199』シリーズの最新作。全七章で全国劇場上映され、「第七章 虹色の輪廻」は7月31日より上映開始となる。
また、本作のBlu-ray＆DVD『ヤマトよ永遠に REBEL3199』第7巻の発売が決定した。Blu-ray特別限定版（数量限定生産）は10月30日、通常版は12月23日に発売。本日より予約受付が開始される。あわせて、全アイテム共通の初回特典となる加藤直之描き下ろし特製スリーブも公開された。
■『ヤマトよ永遠に REBEL3199 第七章 虹色の輪廻』ストーリー
デザリアムとは何者なのか。
この記憶は真実なのか。
信じてきた現実が崩れ、サーシャは自らの生きてきた証すら見失う。
アルフォンもまた、己の存在への疑念の果てに、怖るべき結論へと至る。
全人類を初期化する重核子爆弾――グランドリバース。
迫る破滅に抗うため、“縁”に導かれるかのようにパルチザン艦隊が結集。
最後の切り札、宇宙戦艦アリゾナが飛び立つ。
いまだ潰えぬ、マザー・デザリアムの目的。
そして明かされる、デザリアムの真の姿。
必ず帰る。
雪との約束を胸に、艦長席に座る古代。
数多の“謎”の答え、そして地球の“未来”を求めて。
いま宇宙戦艦ヤマトは、デザリアム本星へと突入する――。
アニメ映画『ヤマトよ永遠に REBEL3199 第七章 虹色の輪廻』は、7月31日より公開。