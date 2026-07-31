90年代にアニメ放送「ピングー」が再ブームの理由、Z世代もハマる「懐かしい」だけではない魅力

ピングーの愛らしい鳴き声を覚えている人は多いだろう。1990年代に子ども時代を過ごした世代にとって、クレイアニメならではの温もりのある映像と、表情豊かなピングーは忘れられない存在だ。

そんなピングーが今、再び大きな注目を集めている。SNSではコラボグッズや限定アイテムが話題となり、リアルタイム世代だけでなく、10代、20代にもファンが広がっている。国内でライセンス事業を展開するソニー・クリエイティブプロダクツによると、2025年度のピングー関連グッズの売り上げは前年度比で約2倍に伸長したという。「可愛いだけじゃない！？ピングー展」の開催も、その勢いを象徴する出来事の一つだ。

なぜ、45年前に誕生したピングーは、今になって再び人々の心をつかんでいるのだろうか。

1980年、スイスのアニメーター、オットマー・グットマンによって生み出された『ピングー』は、粘土を使ったストップモーションアニメーション作品として誕生した。1987年にベルリン国際映画祭でパイロット版が上映されると、その独創的な世界観が高く評価され、テレビシリーズとして世界各国で放送された。日本では1992年にテレビ放送がスタートし、南極に暮らすピングーと家族や仲間たちの日常を描いた温かな物語は、多くの人々に親しまれた。現在はソニー・クリエイティブプロダクツが国内ライセンスを手がけ、45周年を迎えた今も幅広い世代へ向けた展開が続いている。

作品の大きな特徴は、一般的なアニメのような言語のセリフがないことだ。

「Noot！Noot！」に代表される独特のピングー語と、豊かな表情や身ぶりだけで感情を伝えるため、言葉の壁を越えて誰もが楽しむことができる。粘土を一コマずつ動かして撮影するクレイアニメーションならではの柔らかな質感や、自由自在に変わる動きも、ピングーならではの魅力といえるだろう。

日本ではアニメの人気にとどまらず、90年代には文具や雑貨、ぬいぐるみなど数多くのキャラクターグッズが登場した。筆箱やノートなどの公式グッズに加え、PHSやG-SHOCKの腕時計といった企業とのコラボレーションアイテムも販売され、小学生から中高生まで、日常的に使うアイテムを通してピングーに親しんだ人も少なくない。

90年代は、キャラクターグッズが子ども向け玩具の枠を超え、10代から大人まで楽しむカルチャーとして定着した時代でもあった。公式ショップだけでなく、雑貨店やファンシーショップにもさまざまなグッズが並び、「好きなキャラクターを持ち歩く」ことが自己表現の一つになっていく。ピングーもそうした時代の空気を背景に、子どもだけでなく女子中高生をはじめとする幅広い世代へ支持を広げ、世代を超えて親しまれるキャラクターとなった。

子どもの頃にアニメを見ていた人もいれば、文房具や雑貨を通じてピングーに親しんだ人もいる。同じキャラクターでも、思い出の入り口は世代によって少しずつ異なる。それでも、「ピングー」と聞けば、丸みを帯びた愛らしい姿や、「Noot！Noot！」という鳴き声を思い浮かべる人は多い。それほどまでにピングーは、90年代を象徴するキャラクターとして、多くの人の記憶に刻まれている。

こうしたピングーが、いま再び注目を集めている。

一見すると、その背景には平成レトロブームの存在があるように思える。実際、90年代から2000年代に親しまれたキャラクターやファッション、雑貨を「懐かしい」と楽しむ動きは近年ますます活発になっている。平成時代を子どもとして過ごした世代が消費の中心となり、当時親しんだコンテンツを改めて手に取る現象は珍しくない。

しかし、このピングー人気はノスタルジーだけでは説明しきれないところがある。

現在、日本でライセンス事業を手がけるソニー・クリエイティブプロダクツによると、近年はリアルタイム世代だけでなく、10代、20代のファンも増加しているという。アパレルや生活雑貨など幅広いジャンルとのコラボレーションも相次ぎ、SNSでは「かわいい」「癒やされる」といった投稿が数多く見られる。コラボグッズが発売されるたびに話題となるなど、ピングーは新たなファン層を獲得し続けている。

では、なぜピングーは若い世代にも受け入れられているのだろうか。

その理由の一つは、言葉に頼らないキャラクターであることだ。表情や仕草だけで感情を表現するピングーは、SNSで画像や短い動画として切り取られても魅力が伝わりやすい。言語や文化の違いを超えて共感を生みやすく、短いコンテンツが主流となった現代のコミュニケーションとも相性が良い。

さらに、ピングーの魅力は、ただキャラクターが「かわいい」だけではないところだ。いたずらをして叱られたり、家族とけんかをしたり、友達と仲直りをしたり──作品には、誰もが経験したことのある日常の出来事が温かなユーモアとともに描かれている。

改めてアニメーションを観ると、その完成度の高さに驚かされる。わずか数分の短編でありながら、テンポよく物語が展開し、キャラクターたちの豊かな表情やシュールな笑いが自然と見る人を引き込む。セリフに頼らず感情を伝える演出は、子どもはもちろん、大人になってから観ても思わず笑みがこぼれるほどだ。

キャラクターと作品の両方が支持されつづけている

また、作品を見返すことで、新たな発見もある。主人公のピングーだけでなく、妹のピンガ、愛情深いパパとママ、親友のアザラシ・ロビをはじめとする個性豊かなキャラクターたちが、それぞれ生き生きと描かれている。家族や友人との何気ないやり取りには、自分自身や家族との思い出を重ね合わせる人も多いだろう。

こうした作品としての強度があるからこそ、子どもの頃にアニメやキャラクターグッズを通じてピングーに親しんだ世代は、大人になって改めて作品を観ることで、その魅力を再発見できる。一方、SNSなどをきっかけにピングーを知ったZ世代にとっては、新鮮なクレイアニメーション作品として受け止められている。

多くの人気キャラクターは、時間の経過とともにキャラクターだけが独り歩きしていくことが多い。しかしピングーの場合、キャラクターを入り口に作品へ興味を持ち、アニメーションを観ることで、さらに魅力に引き込まれていく。キャラクターと作品、その両方が支持され続けていることこそ、45年を経た今も新しいファンを生み出している理由ではないだろうか。

平成世代にとっては懐かしく、Z世代にとっては新鮮に映る──ピングーが世代を超えて愛され続ける理由は、まさにそこにあるのだろう。誕生から45年を迎えた今なお新たなファンを生み出し続けている背景には、時代を超えて共感できる物語と、色あせることのない作品の魅力が息づいている。

「ピングー展」が伝える、世代を超える魅力

昨年45周年を迎えたピングーは、2026年7月10日から9月6日まで、東京・有楽町のYURAKUCHO MUSEUMで企画展「可愛いだけじゃない！？ピングー展」を開催している。

近年のピングー人気の高まりを象徴するように、開催の発表直後からSNSでは大きな話題となり、長年親しんできた平成世代はもちろん、Z世代から親子連れまで幅広い層の関心を集めた。

会場を訪れると、まず耳に入ってくるのは「かわいい！」という声だ。しかし展示を見進めるにつれ、来場者の関心はキャラクターの愛らしさだけでなく、クレイアニメーションの作品そのものへと移っていく。

会場には、実際のアニメーション制作で使用されたクレイモデルや絵コンテ、初期スタジオの記録など、制作の舞台裏を伝える貴重な資料が並ぶ。細部まで作り込まれた造形や、一コマごとに少しずつ形を変えながら撮影する制作工程を目の当たりにすると、作品の完成度の高さを改めて実感させられる。

さらに、歴代キャラクターの紹介や、ミニチュア写真家・見立て作家の田中達也さんとのコラボレーション展示、作品世界を体験できる参加型コンテンツも充実。ピングーならではの豊かな感情表現やユーモラスな動き、「ピングー語」が生み出す独特のコミュニケーションなど、キャラクターとしての魅力とアニメーション作品としての奥深さを、さまざまな角度から味わうことができる。

同展は、ピングーがなぜ世代を超えて愛され続けてきたのか、その理由を作品の世界を通して体感できる展覧会となっている。

言葉に頼らず感情を伝える豊かな表現、クレイアニメーションならではの温もり、そして誰もが共感できる日常の物語。45年という時を経てもなおピングーが新たなファンを惹きつけ続けている理由は、「かわいい」という第一印象の奥にある、作品そのものの普遍的な魅力にあるのだろう。

写真／©2026 JOKER.

『可愛いだけじゃない！？ピングー展』

会期：2026年7月10日〜9月6日

場所：YURAKUCHO MUSEUM（東京都・有楽町）

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