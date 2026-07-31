「激アツすぎる」「さらっといるやん」契約は近い？ 無所属の日本代表戦士、プレミアクラブの“公式動画”に登場でファン興奮「頼むから移籍してくれ」
アヤックスを契約満了で退団した日本代表DFの冨安健洋は、鎌田大地が所属するクリスタル・パレスの練習に参加している。
英公共放送『BBC』は、「この日本代表選手はパレスとの契約について協議を行なったとみられている」と報道。ピエール・サージュ監督がゴーサインを出せば、アーセナル時代以来、１年ぶりのプレミアリーグ復帰が現実すると見られている。
そんななか、パレスが公開した練習動画に、一瞬ではあるが冨安がわずかに登場したため、SNS上ではこんな声が上がった。
「さらっといるやん」
「トミのトレーニング姿うれしい！順調に仕上がってきてるみたいで安心した、今後の発表も楽しみにしてます！！」
「トミがプレミアに戻ってくるかもしれないなんて激アツすぎる！」
「胸熱すぎる」
「健康な冨安は普通にプレミア級。ここから再証明の時間」
「頼むから移籍してくれー！」
「パレスのトレーニング風景にしっかり映ってて安心した」
リバプールからの関心も取り沙汰されているなか、契約の行方に注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ついに公式に登場でファン歓喜！パレスの練習に参加する冨安健洋
英公共放送『BBC』は、「この日本代表選手はパレスとの契約について協議を行なったとみられている」と報道。ピエール・サージュ監督がゴーサインを出せば、アーセナル時代以来、１年ぶりのプレミアリーグ復帰が現実すると見られている。
そんななか、パレスが公開した練習動画に、一瞬ではあるが冨安がわずかに登場したため、SNS上ではこんな声が上がった。
「さらっといるやん」
「トミのトレーニング姿うれしい！順調に仕上がってきてるみたいで安心した、今後の発表も楽しみにしてます！！」
「トミがプレミアに戻ってくるかもしれないなんて激アツすぎる！」
「胸熱すぎる」
「健康な冨安は普通にプレミア級。ここから再証明の時間」
「頼むから移籍してくれー！」
「パレスのトレーニング風景にしっかり映ってて安心した」
リバプールからの関心も取り沙汰されているなか、契約の行方に注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ついに公式に登場でファン歓喜！パレスの練習に参加する冨安健洋