『ラストノート』第4話 “葵”内田有紀、意を決して“澄晴”寺西拓人との待ち合わせ場所へ向かう
内田有紀と寺西拓人がダブル主演するドラマ『ラストノート』（フジテレビ系／毎週木曜22時）第4話が今夜放送。葵（内田）が待ち合わせ場所へ向かうが、そこに澄晴（寺西）の姿はなかった。
【写真】澄晴（寺西拓人）、バイトを掛け持ちし必死で働く
本作は、環境も積み重ねてきた人生も全く違う、交わるはずのなかった年の差のある男女が静かにひかれあい、やがて人生で最も激しい恋へと導かれていく姿を完全オリジナル脚本で描く、大人の純愛ドラマ。
■第4話あらすじ
葵の言葉により、自分の思いに気づいた澄晴は会社を辞め、父・眞澄（佐々木蔵之介）の示談金の支払いも拒否する。澄晴は葵に160万円を必ず返すと約束し、一週間後の19時に最初の返金をするから同じ場所に来てほしいと伝える。そして、バイトを掛け持ちし、必死で働く澄晴。
一週間後、葵はスーパーで木嶋莉奈（桜井日奈子）とばったり再会する。莉奈は保育士になるという夢があったが家庭の事情で学校を辞め、ベビーシッターとパパ活でどうにか生活している状況を打ち明け、将来への不安を口にする。自分の考えを押し付けない葵を信用し、心を開いていく莉奈。
澄晴と会うべきか迷っていた葵だが、意を決して待ち合わせ場所へと向かう。しかし、そこに澄晴の姿はなかった。同じ頃、澄晴の家に突然佐川優子（坂井真紀）が現れる。動揺する澄晴に、優子は「澄晴君のことが好き」と告白する。断る澄晴に食い下がる優子。すでに、約束の時間は過ぎていた。
木曜劇場『ラストノート』は、フジテレビ系にて毎週木曜22時放送。
【写真】澄晴（寺西拓人）、バイトを掛け持ちし必死で働く
本作は、環境も積み重ねてきた人生も全く違う、交わるはずのなかった年の差のある男女が静かにひかれあい、やがて人生で最も激しい恋へと導かれていく姿を完全オリジナル脚本で描く、大人の純愛ドラマ。
葵の言葉により、自分の思いに気づいた澄晴は会社を辞め、父・眞澄（佐々木蔵之介）の示談金の支払いも拒否する。澄晴は葵に160万円を必ず返すと約束し、一週間後の19時に最初の返金をするから同じ場所に来てほしいと伝える。そして、バイトを掛け持ちし、必死で働く澄晴。
一週間後、葵はスーパーで木嶋莉奈（桜井日奈子）とばったり再会する。莉奈は保育士になるという夢があったが家庭の事情で学校を辞め、ベビーシッターとパパ活でどうにか生活している状況を打ち明け、将来への不安を口にする。自分の考えを押し付けない葵を信用し、心を開いていく莉奈。
澄晴と会うべきか迷っていた葵だが、意を決して待ち合わせ場所へと向かう。しかし、そこに澄晴の姿はなかった。同じ頃、澄晴の家に突然佐川優子（坂井真紀）が現れる。動揺する澄晴に、優子は「澄晴君のことが好き」と告白する。断る澄晴に食い下がる優子。すでに、約束の時間は過ぎていた。
木曜劇場『ラストノート』は、フジテレビ系にて毎週木曜22時放送。