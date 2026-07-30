久間田琳加、今田美桜の親友役で日韓ラブコメ『メリーベリーラブ』出演 キャラビジュアルもそろい踏み
チ・チャンウクと今田美桜がダブル主演する10月放送・配信スタートのドラマ『メリーベリーラブ』（ディズニープラス スター、日本テレビ）に、ヒロインの親友役で久間田琳加の出演が決定。あわせて、久間田演じる水野麻理と、ナム・ユンス演じるパク・クナムのキャラクタービジュアルが解禁された。
【写真】純情男子パク・クナム（ナム・ユンス）のキャラクタービジュアル
本作は、一夜にしてすべてを失った韓国人の空間プランナーと、イチゴ栽培に情熱を傾ける日本の農業女子が、美しく自然豊かな日本の島を舞台に繰り広げる、国境を越えた甘酸っぱいロマンティック・ラブコメディ。ドラマ『愛の不時着』『涙の女王』をはじめ、数々の世界的なヒットドラマを生み出してきたCJ ENMと日本テレビが共同プロジェクトとしてタッグを組む。
今回出演が発表されたのは、主演の一人・今田美桜演じる白浜夏凛の親友で、カフェ＆バーを営む傍ら、恋愛専門のタロット占い師としても活動する水野麻理（みずの・まり）役の久間田琳加。
久間田は「日本のドラマも、韓国のドラマも観ることが好きだったので、日韓合同制作のドラマに出られることが、とても嬉しかったのと同時に、共演者の皆様や、スタッフさん方とのコミュニケーションはどうなるんだろう？と不安な気持ちもあったのですが、お互いが歩み寄りお互いの国の言語を教え合ったりして、とても新鮮で貴重な時間でした」と撮影を振り返る。
自身の役柄については、「私が演じる麻理は、夏凛の良きアドバイザーでありながら、自分のことは不器用なキャラクターです。作品の中で良いスパイスになっていると嬉しいです。『メリーベリーラブ』をよろしくお願いします！」と語った。
あわせて、すでに出演が発表されているナム・ユンス演じる、麻理に一目惚れして島に居ついてしまう一途な純情男子パク・クナムのキャラクタービジュアルも公開された。
これにより、すでに公開されているイ・ユビン（チ・チャンウク）、白浜夏凛（今田美桜）とあわせ、物語を彩る主要キャラクター4人のキャラクタービジュアルがすべて出そろった。美しい茶呂島（ちゃろしま）を舞台にした国境を越えるロマンティック・ラブコメディの開幕へ向け、期待が高まる。
ドラマ『メリーベリーラブ』は、ディズニープラスにて10月より見放題独占配信、日本テレビ系にて10月より放送。
【写真】純情男子パク・クナム（ナム・ユンス）のキャラクタービジュアル
本作は、一夜にしてすべてを失った韓国人の空間プランナーと、イチゴ栽培に情熱を傾ける日本の農業女子が、美しく自然豊かな日本の島を舞台に繰り広げる、国境を越えた甘酸っぱいロマンティック・ラブコメディ。ドラマ『愛の不時着』『涙の女王』をはじめ、数々の世界的なヒットドラマを生み出してきたCJ ENMと日本テレビが共同プロジェクトとしてタッグを組む。
久間田は「日本のドラマも、韓国のドラマも観ることが好きだったので、日韓合同制作のドラマに出られることが、とても嬉しかったのと同時に、共演者の皆様や、スタッフさん方とのコミュニケーションはどうなるんだろう？と不安な気持ちもあったのですが、お互いが歩み寄りお互いの国の言語を教え合ったりして、とても新鮮で貴重な時間でした」と撮影を振り返る。
自身の役柄については、「私が演じる麻理は、夏凛の良きアドバイザーでありながら、自分のことは不器用なキャラクターです。作品の中で良いスパイスになっていると嬉しいです。『メリーベリーラブ』をよろしくお願いします！」と語った。
あわせて、すでに出演が発表されているナム・ユンス演じる、麻理に一目惚れして島に居ついてしまう一途な純情男子パク・クナムのキャラクタービジュアルも公開された。
これにより、すでに公開されているイ・ユビン（チ・チャンウク）、白浜夏凛（今田美桜）とあわせ、物語を彩る主要キャラクター4人のキャラクタービジュアルがすべて出そろった。美しい茶呂島（ちゃろしま）を舞台にした国境を越えるロマンティック・ラブコメディの開幕へ向け、期待が高まる。
ドラマ『メリーベリーラブ』は、ディズニープラスにて10月より見放題独占配信、日本テレビ系にて10月より放送。