夏のボーナス「私は2年連続0円。上司は220万」で絶望　上場企業の50代男性（年収900万円）

夏のボーナス支給シーズン。明暗が分かれる悲喜こもごもの声が寄せられている。東京都の50代男性（事務・管理／年収900万円）は、「上場会社の経理課長」として働いているが、ボーナスの査定に強い不満を抱いている。

男性自身の夏のボーナスは「去年は私は0円、今年も0円」と、まさかの2年連続ゼロだった。これだけでもショックだが、男性を打ちのめしたのは上司のボーナス額だった。（文：篠原みつき）

「上司はロクな仕事をしていないのに200万円のボーナスはひどい」

なんと上司は支給されるだけでなく去年よりも増額していた。

「私の上司は去年は200万円、今年は220万」

「上司はロクな仕事をしていないのに200万円のボーナスはひどい」

自分はゼロであるにもかかわらず、男性から見て仕事ぶりのよろしくない上司には200万円を超える高額なボーナスが支給されていたというのだ。

本来であれば、「ボーナスで不動産の購入や借入金返済をしたかった」という男性だが、支給額ゼロでは「無理」と嘆くしかない。

20代で夏のボーナス228万円！「投資7割、目先の買い物3割」

一方で、大幅なボーナスの増額に歓喜する人もいる。東京都の20代後半の男性（営業／年収850万円）は、専門商社でIT卸売りとSI提案の営業をしているというが、今年の夏のボーナスは驚きの額だったようだ。

「昨年は195万円だったのに今年は228万円」

20代にしては破格の金額と言えるだろう。昨年から30万円以上もアップした理由については「業績が良かったことと年次が上がったこと」と冷静に分析している。

これほどの高額だと使い道も気になるところだが、男性はこう明かす。

「投資7割、目先の買い物3割」

大部分を投資に回し、残りで買い物を楽しみバランスをとっている。会社の業績も好調のようで、今後のさらなるキャリアアップや資産形成にも期待ができそうだ。

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