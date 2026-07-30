人気グラドル美女22歳、豊かなスタイル＆大人の魅力輝く最新グラビア
人気グラビアアイドル、豊島心桜が、30日発売の「週刊ヤングジャンプ」35号の表紙と巻頭グラビアに登場する。
【写真】人気グラドル美女22歳ほか「超Z世代スタイル」19歳も 「ヤンジャン」最新号フォトギャラリー（10枚）
全世界待望！ 豊島心桜が久しぶりに「ヤンジャン」に登場！ キュートな表情に、豊かなスタイルは変わらず、大人な表現力までつけてのカムバック。 その魅力的なスタイルを引き立たせる水着、大人な魅力を輝かせる水着、 色々な水着を惜しげもなく披露してくれている。
センターグラビアでは、「超Z世代スタイル」野村るなが「ヤンジャン」初登場を飾る。 キュートな困り顔、キラキラの笑顔、細身なのにHカップ、誰もが振り向くグラビア新世代の登場だ。
【写真】人気グラドル美女22歳ほか「超Z世代スタイル」19歳も 「ヤンジャン」最新号フォトギャラリー（10枚）
全世界待望！ 豊島心桜が久しぶりに「ヤンジャン」に登場！ キュートな表情に、豊かなスタイルは変わらず、大人な表現力までつけてのカムバック。 その魅力的なスタイルを引き立たせる水着、大人な魅力を輝かせる水着、 色々な水着を惜しげもなく披露してくれている。
センターグラビアでは、「超Z世代スタイル」野村るなが「ヤンジャン」初登場を飾る。 キュートな困り顔、キラキラの笑顔、細身なのにHカップ、誰もが振り向くグラビア新世代の登場だ。