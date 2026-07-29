松のや、「ママ応援企画」に賛否で謝罪「パパとママを分ける意味あるの？」「言葉狩りすぎるんだよな」
「松のや」の公式X（旧Twitter）アカウントは7月29日、投稿を更新。「ママ応援企画」を発表したところ「パパとママを分ける意味あるの？」「言葉狩りすぎるんだよな」など、賛否両論が寄せられています。
【画像】「松のや」の「ママ応援企画」に賛否
X上では「ママってどうやって判定する気？」「子連れだけが使えるということですか？」「パパとママを分ける意味あるの？」「特定のカテゴリーだけ応援するのは良くない」などの声が。しかし、一方で「黙って使えば誰でも使えそうじゃない？」「助かるお母さん多いだろうな」「言葉狩りすぎるんだよな」「パパ企画も楽しみにしております」といった声も寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【画像】「松のや」の「ママ応援企画」に賛否
「15歳以下のお子さんとママが使えます！」同アカウントは「ママ応援企画」と題し「お子さまワンコインクーポン」「惣菜フェアクーポン」を発行することを発表。「お子さまワンコインクーポン」に関しては「お子さまが夏休み中だと、ママはご飯の準備などが大変だと思うので」と理由も添え「15歳以下のお子さんとママが使えます！」と対象も記載しています。また「ちなみにパパ応援企画も考え中です」とのことです。
「配慮が足りず、申し訳ありません」数多くの意見が寄せられたことを受け、同アカウントは投稿を更新。「ママ応援企画についてですが、皆さまのコメントを読んで、『たしかにその通りだな』と感じました。配慮が足りず、申し訳ありません」と謝罪しました。そして「皆さまにご利用いただけるよう、現在社内で調整しています」と伝えています。
(文:堀井 ユウ)