【ママ企画のことに関しまして】

ママ応援企画についてですが、

皆さまのコメントを読んで、

「たしかにその通りだな」と感じました。

配慮が足りず、申し訳ありません。



この価格でご提供できる数には限りがあるため、実施期間は短くなってしまうかもしれませんが、

皆さまにご利用いただけるよう、…