爆発が起きた熊本県嘉島町のイオンモール熊本では、捜索活動が続けられています。現地から中継です。

爆発によって壁の大きな部分が破損している状況です。そして、先ほどから少し動きがありました。きのうから動くことができていなかった貨物用のトラックの周りに隊員たちが少し集まってきました。この辺りで作業が行われているといった状況になっています。

きのうの夜から夜通しで懸命な捜索活動が続けられ、安否がわからなかった人たちの状況が徐々に判明しています。

消防庁によりますと、きのう午後5時半ごろ、イオンモール熊本で爆発が起き施設の2階部分が崩落しました。

これは爆発が起きた時のドライブレコーダーの映像です。施設の駐車場に止めていたタクシーに向かって白い壁の破片とみられるものが車の方まで迫っています。

従業員たちが閉じ込められ、熊本県によりますと、これまでに8人が見つかり、2人が死亡、1人が心肺停止となり、5人がけがをしています。依然として安否が分からない人が複数いるということで、県などが確認を進めています。