「可能性はかなり高い」40歳ノイアーが来夏の引退を示唆。バイエルンとの契約１年延長の理由も明かす「85％は現役を退く方向に傾いていた。だけど…」
ブンデスリーガの名門バイエルンとの現行契約が2027年６月30日で満了となる40歳のドイツ代表GKマヌエル・ノイアーが自身の将来に言及した。
ドイツ紙『Bild』は現地７月28日、「バイエルンの主将を務めるノイアーは火曜日、テーゲルンゼーで行なわれているチームのトレーニングキャンプで、ブンデスリーガ21年目（バイエルンで16シーズン、シャルケで５シーズン）をスタートさせた。ドイツ代表としてＷ杯で惨敗し、４週間の休暇を経て臨んだ最初の練習後、現役引退を示唆した」と報道。新シーズンの終わりに契約を延長して現役を続けるか、それとも引退するかを問われると、ノイアーは「引退する可能性はかなり高いと言えるだろう」と語った。
同紙によれば、今年の５月にバイエルンとの契約を１年間延長したノイアーは、今夏での現役引退も現実的な選択肢として考えていたという。
「85％は現役を退く方向に傾いていた。だけど、今のチーム、スタッフ、コーチとともに過ごす時間は本当に楽しい。私たちには常にすべてのタイトルを争うチャンスがある。チームとしても最高レベルを維持できている。『絶対に続けなければならない』と思わせた残りの15％を占めたのは、チームメイト、そしてクラブの環境だった」
ここまでバイエルンで公式戦通算598試合に出場しているレジェンドは来夏、現役生活に幕を下ろすのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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ドイツ紙『Bild』は現地７月28日、「バイエルンの主将を務めるノイアーは火曜日、テーゲルンゼーで行なわれているチームのトレーニングキャンプで、ブンデスリーガ21年目（バイエルンで16シーズン、シャルケで５シーズン）をスタートさせた。ドイツ代表としてＷ杯で惨敗し、４週間の休暇を経て臨んだ最初の練習後、現役引退を示唆した」と報道。新シーズンの終わりに契約を延長して現役を続けるか、それとも引退するかを問われると、ノイアーは「引退する可能性はかなり高いと言えるだろう」と語った。
「85％は現役を退く方向に傾いていた。だけど、今のチーム、スタッフ、コーチとともに過ごす時間は本当に楽しい。私たちには常にすべてのタイトルを争うチャンスがある。チームとしても最高レベルを維持できている。『絶対に続けなければならない』と思わせた残りの15％を占めたのは、チームメイト、そしてクラブの環境だった」
ここまでバイエルンで公式戦通算598試合に出場しているレジェンドは来夏、現役生活に幕を下ろすのか。
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