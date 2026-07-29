【損しない京都旅】1泊4000円台で神コスパ！「ピースホステル京都」の完全個室が快適すぎた
YouTubeチャンネル「ホテル暮らしch」が、「【激安ホテル】1泊4,320円で宿泊できた京都駅のすぐ近くにある狭くても快適な完全個室の部屋が最高すぎました」と題した動画を公開した。京都駅から徒歩5分という好立地にある「ピースホステル京都」の魅力と、快適な宿泊体験をレポートしている。
今回の宿泊プランは「ダブルシングルユース」という個室。1泊4,320円という格安価格でありながら、完全個室でプライベート空間が確保されている点を高く評価。ホステルという性質上、歯ブラシなどのアメニティ類は基本的に有料だが、タオル類は1階の共用シャワー室前にまとめて置かれており「部屋から持ってくる必要がないのは便利です」と合理的なシステムを紹介した。
施設内の充実した共有スペースも大きな特徴だ。1階には本が並ぶラウンジやMacのパソコンが置かれたカウンター、さらに無料のコーヒーサービスがあるカフェのような空間が広がる。奥のキッチンスペースには、BALMUDAのオーブンや電子レンジが完備され、設備のこだわりが光る。また、3階には開放的なテラス席があり、宿泊者同士が交流する場としても最適だと語った。
部屋に入ると、7平米というコンパクトな作りながら「1人で寝るには十分なスペースがあります」と紹介。特にベッドについては「多分キングサイズ以上はありますね」と、その広さに驚きの声を上げた。夕食には近隣のラーメン店「新福菜館 本店」を訪問。真っ黒なスープが目を引く「特大新福そば」を堪能し、「見た目ほど味が濃いわけではなく、意外と味は優しめな感じ」と大盛りのラーメンを平らげた。
翌朝、「ベッドがかなり広かったこともあり、ぐっすり眠ることができました」と大満足の様子で動画を締めくくった。京都観光の拠点として、コストパフォーマンスと快適さを両立させたい旅行者にとって、「ピースホステル京都」は有力な選択肢となりそうだ。
今回の宿泊プランは「ダブルシングルユース」という個室。1泊4,320円という格安価格でありながら、完全個室でプライベート空間が確保されている点を高く評価。ホステルという性質上、歯ブラシなどのアメニティ類は基本的に有料だが、タオル類は1階の共用シャワー室前にまとめて置かれており「部屋から持ってくる必要がないのは便利です」と合理的なシステムを紹介した。
施設内の充実した共有スペースも大きな特徴だ。1階には本が並ぶラウンジやMacのパソコンが置かれたカウンター、さらに無料のコーヒーサービスがあるカフェのような空間が広がる。奥のキッチンスペースには、BALMUDAのオーブンや電子レンジが完備され、設備のこだわりが光る。また、3階には開放的なテラス席があり、宿泊者同士が交流する場としても最適だと語った。
部屋に入ると、7平米というコンパクトな作りながら「1人で寝るには十分なスペースがあります」と紹介。特にベッドについては「多分キングサイズ以上はありますね」と、その広さに驚きの声を上げた。夕食には近隣のラーメン店「新福菜館 本店」を訪問。真っ黒なスープが目を引く「特大新福そば」を堪能し、「見た目ほど味が濃いわけではなく、意外と味は優しめな感じ」と大盛りのラーメンを平らげた。
翌朝、「ベッドがかなり広かったこともあり、ぐっすり眠ることができました」と大満足の様子で動画を締めくくった。京都観光の拠点として、コストパフォーマンスと快適さを両立させたい旅行者にとって、「ピースホステル京都」は有力な選択肢となりそうだ。
YouTubeの動画内容
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