きのう午後、熊本県で最大震度7を観測する地震が発生しました。熊本県などによりますと、この地震で2人が死亡したほか、3人が心肺停止、複数人の安否がわかっていないということです。

【写真を見る】イオンモール熊本で爆発、日本製紙八代工場では煙突が折れて崩落…これまでに2人死亡3人心肺停止、複数人の安否不明 熊本で最大震度7の地震

熊本県で最大震度7の地震が発生 棚のものなどは床に散乱

これは、地震発生当時の熊本城の様子です。



きのう午後4時27分ごろ、最大震度7を観測する地震が発生しました。震度7を観測したのは、熊本県宇城市と氷川町です。

宇城市の住宅では、棚のものなどが床に散乱。震度7の揺れの激しさを物語っています。

「もうびっくり」瓦屋根の建物は倒壊

さらに…

記者

「熊本県宇城市上空です。黒煙が上がっているのが見えます」

激しく炎が上がり、屋根が焼け落ちています。

また、熊本市南区や八代市などで震度6強を観測しました。八代市では瓦屋根の建物が倒壊し、歩道に瓦が落ちているところもありました。

八代市の住民

「仏壇から戸棚から、なにもかも全然だめ。もうびっくり」

道路は隆起、折れたところも… 橋も崩落

また、商店では酒の瓶などが散乱していました。

記者

「九州道は道路が完全に隆起しています」

別の場所では道路が折れていました。



さらに、川の上にかかる橋が崩落しています。他にも、脱線し横転した列車も。

震源は熊本県熊本地方。震源の深さは16キロ、地震の規模を示すマグニチュードは7.1と推定されます。

これまでに2人死亡3人心肺停止、複数人の安否不明

熊本県などによりますと、熊本県嘉島町の「イオンモール熊本」では爆発が起き、いずれも女性で20代とみられる2人が死亡したほか、年齢が不明の女性1人が心肺停止となっています。



また、日本製紙八代工場では、煙突が折れて崩落し、従業員ら11人が閉じ込められたということです。

このうち2人が救助されましたが心肺停止の状態で、ほかにも複数人の安否がわかっていません。