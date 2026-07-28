熊本で震度7、テレビ各局が緊急特番 TBS・フジは通常番組休止、NHK『うたコン』も
28日、熊本県で最大震度7を観測する地震が発生したことを受け、テレビ各局は通常番組の休止や変更、画面上に地震情報を表示するL字画面対応などを行っている。
熊本城＝2016年撮影
NHKは、総合テレビで放送を予定していた報道番組『クローズアップ現代』と音楽番組『うたコン』を休止。TBSは19時から放送予定だったバラエティ番組『THE神業チャレンジ』を休止。フジテレビも19時から生放送を予定していたバラエティ番組『超調査チューズデイ〜気になる答え今夜出します〜』を休止し、それぞれ報道特別番組に変更した。
テレビ朝日は、18時30分から放送予定だった『マイナビオールスターゲーム』の中継開始を4分繰り下げてスタート。中継中も画面を縮小し、地震情報を表示するL字画面対応を行っている。
日本テレビは、19時からの『はじめてのおつかい 海で山で国宝で! 夏の小さな大冒険3時間スペシャル』を予定通り編成、テレビ東京も通常番組で、いずれもL字画面で放送している。
テレ東は『よじごじDays』内で長崎・佐世保から『ジャパネットたかたテレビショッピング』生放送中に地震が発生し、塚本慎太郎がヘルメットをかぶって商品情報を伝えた。
熊本城＝2016年撮影
NHKは、総合テレビで放送を予定していた報道番組『クローズアップ現代』と音楽番組『うたコン』を休止。TBSは19時から放送予定だったバラエティ番組『THE神業チャレンジ』を休止。フジテレビも19時から生放送を予定していたバラエティ番組『超調査チューズデイ〜気になる答え今夜出します〜』を休止し、それぞれ報道特別番組に変更した。
日本テレビは、19時からの『はじめてのおつかい 海で山で国宝で! 夏の小さな大冒険3時間スペシャル』を予定通り編成、テレビ東京も通常番組で、いずれもL字画面で放送している。
テレ東は『よじごじDays』内で長崎・佐世保から『ジャパネットたかたテレビショッピング』生放送中に地震が発生し、塚本慎太郎がヘルメットをかぶって商品情報を伝えた。