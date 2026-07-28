10月30日に公開される柳楽優弥主演映画『RYUJI 竜二』の主題歌をBE:FIRSTが担当することが決定し、あわせて本予告と本ビジュアルが公開。また追加キャストとして、三宅健、伊藤英明、RYUKI（MAZZEL）、田中美里、千原ジュニアの出演が発表された。

参考：柳楽優弥主演『RYUJI 竜二』に川栄李奈×萩原利久×JUNON ティザーポスター＆特報映像も

本作は、1983年に公開された金子正次の主演・脚本による映画『竜二』を、43年の時を経てリメイクするもの。原作の『竜二』は、金子の生き様と当時の社会の空気が重なり合い、公開初日から劇場を熱狂で包んだが、公開からわずか8日後に金子が逝去したことでも話題となった。監督は『舞妓Haaaan!!!』などの水田伸生が務める。

主演を務めるのは、Netflixシリーズ『九条の大罪』で“悪徳弁護士”九条間人を演じた柳楽。本作ではアウトローの世界に身を投じ、裏社会で生きる竜二役を担当した。そのほか、川栄李奈、萩原利久、JUNON（BE:FIRST）の出演が決定している。

新たに出演が発表された三宅が演じるのは、竜二と同じ組に属する兄弟分・カズ。竜二に転機をもたらし、その葛藤に深く関わっていく。さらに、竜二が属する組の幹部・新田役を伊藤が担当。新田は、竜二の実力を買う一方、粗暴かつ身勝手な振る舞いで周囲を翻弄していく。

竜二にかつて傷を負わされ、深い因縁を抱く敵対組織の宮内役には、8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELのメンバーとして活躍するRYUKIが決定。宮内は、鋭い眼光と迫力で竜二に過去の因縁を突きつけていく。なお、RYUKI は映画初出演となり、本作で俳優デビューを果たす。また、竜二が属する組と敵対する組織の幹部・白井役をジュニアが演じる。白井は竜二たちを取り巻く抗争の緊張を高め、物語に不穏な影を落としていく。そして、カズの女・アケミ役を田中が担当。アケミは薬物に溺れ、危うさをまといながら、男たちの人生を大きく狂わせる。

あわせて公開された本予告には、竜二（柳楽優弥）が愛する“2つの家族”との絆と、逃れられない宿命が描かれている。「お前ら、ずっと一緒だ」。舎弟の直（萩原利久）とひろし（JUNON）を家族のように愛する一方、まり子（川栄李奈）と出会い、新たな家庭を築いていく竜二。ヤクザとして裏社会に身を置きながらも、大切な人たちと過ごす穏やかな日々が映し出されていく。しかし、「俺、辞めるわ、ヤクザ」と裏社会から離れることを決意した竜二を待っていたのは、過去が決して彼を手放してはくれないという現実。足を洗ったはずの竜二のもとへ再び裏社会の影が忍び寄り、抗争や因縁によって、家族との絆までもが大きく揺さぶられていく。「私は、ずっと竜ちゃんが好きだから」。まり子の変わらぬ愛と、竜二を慕い続ける直とひろし。それぞれの想いが交錯するなか、すべてを背負った竜二が、最後に守ろうとしたものとは。

さらに映像では、まり子役の川栄、直役の萩原、ひろし役のJUNONがナレーションの一部を担当。それぞれの想いを乗せた声が、竜二を取り巻く愛と葛藤をより鮮明に映し出している。

また、本予告でも楽曲の一部が流れる本作の主題歌が、ひろし役のJUNONが所属するダンス＆ボーカルグループBE:FIRSTの書き下ろし楽曲「Itʼs not a bad life」に決定。JUNONは作詞・作曲にも携わり、本作の物語と登場人物たちの想いを楽曲に刻み込んでいる。ヒップホップやR&Bを感じさせるグルーヴと力強いボーカルが、竜二の生き様や感情を表現している。

そして、繁華街に立ち鋭い眼差しで正面を見据える竜二の姿を大きくフィーチャーしたポスタービジュアルも公開。竜二を周りには、家庭の温もりを感じさせる笑顔のまり子が配される一方、浮かない表情で遠くを見つめる直とひろしの姿が捉えられている。

なお、本作のムビチケ（カード）が7月31日より発売される。特典として、本作の世界観と登場人物たちの魅力を詰め込んだ、好きな絵柄を1種選べる、全6種のオリジナルポストカードがついてくる。

コメント三宅健（柴田一馬（カズ）役）『RYUJI 竜二』と向き合う中で、ずっと心に残っていたのは、「普通に生きたいのに、それが一番難しい」ということでした。人は幸せを願い、誰かを愛し、穏やかに生きたいと思いながらも、環境や過去、自分ではどうにもならない何かに押し流され、その想いから遠ざかってしまうことがあります。この作品に登場する人物たちも、決して特別な存在ではありません。それぞれが不器用なまま、自分なりの正しさや愛を信じて生きています。だからこそ、この物語はアウトローを描いた作品でありながら、私にはとても普遍的な人間の物語として映りました。その物語に誠実であることだけを大切に、今回この作品に参加させていただきました。

伊藤英明（新田役）水田監督とまたご一緒できたことを光栄に思っています。そして主演の柳楽優弥さんは、役に真っ直ぐ向き合い、その場の空気を変える力を持った素晴らしい俳優です。柳楽さんが演じる新たな「竜二」を一人の俳優として心から楽しみにしています。僕もこの作品の世界の一員として、全力で向き合いました。ぜひ劇場でご覧ください。

RYUKI（MAZZEL）（宮内役）宮内役を演じさせていただきました、MAZZELのRYUKI です！！夢の一つでもあったスクリーンデビューが叶って本当に嬉しいです！そしてなによりも豪華なキャストの方々とご一緒させていただき、自分にとって最高のデビュー作品になっていると思います！宮内の心の底から滲みでる悪をみなさんにも楽しんでいただきたいです！ぜひ劇場にお越しください！（文＝リアルサウンド編集部）