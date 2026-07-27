「親を捨てることが最大の親孝行」カウンセラー木村裕子が指摘する毒親問題の末路
毒親問題専門カウンセラーの木村裕子氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【手遅れ注意】毒親を捨てられない人の末路｜我慢し続けた人がたどる地獄」を公開した。動画では、親問題に苦しみながらも親を見捨てられない人々に対して、「それは優しさじゃなくて洗脳」と強い言葉で警鐘を鳴らしている。
木村氏は、毒親育ちにとって「親を捨てることが最大の親孝行」であると主張し、親を捨てられない人がたどる「5つの末路」を提示した。1つ目は「共倒れ介護」であり、終わりが見えない介護によって親より先に自分が壊れてしまう危険性を指摘。2つ目は「負の連鎖」で、親から受けた毒をインフルエンザのように子どもへ無意識にうつしてしまうと語った。3つ目は「一生続く自己否定」で、親の機嫌に敏感になりすぎた結果、自己肯定感が育たない問題を挙げた。
さらに4つ目として、不眠症や頭痛などの「謎の体調不良」は、体が限界を訴える悲鳴であると解説。最後の5つ目は「孤独死の恐怖」とし、対人関係の苦手意識から親の毒を周囲に撒き散らし、人が離れていく負の構造を説明した。
これらの問題に対処するため、木村氏は心理学を用いた「セルフ解毒」を提唱。親と戦うのではなく、自分自身が一番の味方になる「自分＆自分」という正しい戦い方を推奨し、「そろそろ幸せになってもいいんじゃない？」と、苦しむ視聴者へ向けて温かいメッセージを送って締めくくった。
木村氏は、毒親育ちにとって「親を捨てることが最大の親孝行」であると主張し、親を捨てられない人がたどる「5つの末路」を提示した。1つ目は「共倒れ介護」であり、終わりが見えない介護によって親より先に自分が壊れてしまう危険性を指摘。2つ目は「負の連鎖」で、親から受けた毒をインフルエンザのように子どもへ無意識にうつしてしまうと語った。3つ目は「一生続く自己否定」で、親の機嫌に敏感になりすぎた結果、自己肯定感が育たない問題を挙げた。
さらに4つ目として、不眠症や頭痛などの「謎の体調不良」は、体が限界を訴える悲鳴であると解説。最後の5つ目は「孤独死の恐怖」とし、対人関係の苦手意識から親の毒を周囲に撒き散らし、人が離れていく負の構造を説明した。
これらの問題に対処するため、木村氏は心理学を用いた「セルフ解毒」を提唱。親と戦うのではなく、自分自身が一番の味方になる「自分＆自分」という正しい戦い方を推奨し、「そろそろ幸せになってもいいんじゃない？」と、苦しむ視聴者へ向けて温かいメッセージを送って締めくくった。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
３か月で毒親問題をセルフ解決できる「解毒塾」を経営する。YouTubeでは動画を見ながら一緒に実践できるワークを配信中！