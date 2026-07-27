重症！「ウチの親はまだマシ」という人ほどヤバイ毒親の可能性が高い。心理カウンセラーが紐解く盲点

「親を嫌いになろうとする」のは間違い！毒親育ちが苦しむ罠と現実

知らないと人生を損する？毒親に植え付けられた「恐怖の洗脳」と極度な不安の正体