明日の『風、薫る』“直美”上坂樹里、派出看護の会の設立に向けて奔走
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第18週「岐路にて」（第87回）が7月28日に放送される。
【写真】小林虎之介演じる虎太郎も登場『風、薫る』第87回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第87回あらすじ
直美は派出看護の会の設立に向けて準備を進める。美津（水野美紀）や、卯三郎（坂東彌十郎）、虎太郎（小林虎之介）など周囲に相談しながら進める中、ある日、吉江（原田泰造）がやってくる…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
【写真】小林虎之介演じる虎太郎も登場『風、薫る』第87回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第87回あらすじ
直美は派出看護の会の設立に向けて準備を進める。美津（水野美紀）や、卯三郎（坂東彌十郎）、虎太郎（小林虎之介）など周囲に相談しながら進める中、ある日、吉江（原田泰造）がやってくる…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。