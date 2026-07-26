1泊4,500円で驚きのクオリティ。京都の無人ホテルは「ワンルームマンション」のような過ごしやすさ

京都での滞在はココで決まり！「かなりコスパ良く宿泊できる」1泊4,500円の軽朝食付きホテル

大阪・日本橋でコスパ最強！朝食付きで1泊5,940円のホテルは絶対泊まるべき神宿だった