1泊6,000円台で朝食・大浴場付き！「ベッセルホテルカンパーナ京都五条」は今年一番満足した神コスパホテル
YouTubeチャンネル「ホテル暮らしch」が「【朝食・大浴場付き】今年宿泊した中で一番満足したコスパ最強の超優良ホテルに宿泊してきました」と題した動画を公開した。動画では、「ベッセルホテルカンパーナ京都五条」に滞在し、その充実した設備と豪華な朝食を紹介しながら、圧倒的なコストパフォーマンスの高さを絶賛している。
今回宿泊したホテルは、地下鉄五条駅から徒歩1分という好立地にありながら、朝食と大浴場付きでシングル1泊6,381円という格安価格を実現。ロビーにはウェルカムドリンクや綿あめのサービスが用意されているほか、京都の地酒やアイスクリームも販売されており、チェックイン直後から宿泊者を楽しませる工夫が散りばめられている。
客室はスタンダードシングルで予約していたものの、ホテル側の都合によりツインルームへアップグレードされるという嬉しいサプライズも。部屋は清潔感があり、大浴場へ向かうための館内着やスリッパも完備されている。2階に設けられた男女別の大浴場は浴槽が広く、サウナも併設されており、「最高でしたね」とその充実ぶりを評価した。
翌朝の朝食バイキングでは、定番メニューに加えてネギトロやうなぎの蒲焼といった珍しい品揃えが並ぶ。その豪華さに「種類の豊富さは今年一だと思います」と語り、実食の場面では「特にうなぎの蒲焼が想像以上に美味しくて感動しました」と大満足の様子を見せた。
価格、設備、食事の全てにおいて高い水準を誇る「ベッセルホテルカンパーナ京都五条」。京都でのホテル選びに迷った際は、この「今年一番満足した」と太鼓判を押す至高の空間を候補に入れてみてはいかがだろうか。
今回宿泊したホテルは、地下鉄五条駅から徒歩1分という好立地にありながら、朝食と大浴場付きでシングル1泊6,381円という格安価格を実現。ロビーにはウェルカムドリンクや綿あめのサービスが用意されているほか、京都の地酒やアイスクリームも販売されており、チェックイン直後から宿泊者を楽しませる工夫が散りばめられている。
客室はスタンダードシングルで予約していたものの、ホテル側の都合によりツインルームへアップグレードされるという嬉しいサプライズも。部屋は清潔感があり、大浴場へ向かうための館内着やスリッパも完備されている。2階に設けられた男女別の大浴場は浴槽が広く、サウナも併設されており、「最高でしたね」とその充実ぶりを評価した。
翌朝の朝食バイキングでは、定番メニューに加えてネギトロやうなぎの蒲焼といった珍しい品揃えが並ぶ。その豪華さに「種類の豊富さは今年一だと思います」と語り、実食の場面では「特にうなぎの蒲焼が想像以上に美味しくて感動しました」と大満足の様子を見せた。
価格、設備、食事の全てにおいて高い水準を誇る「ベッセルホテルカンパーナ京都五条」。京都でのホテル選びに迷った際は、この「今年一番満足した」と太鼓判を押す至高の空間を候補に入れてみてはいかがだろうか。
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