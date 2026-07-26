マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）映画『ブラックパンサー3（原題）』が、2028年12月15日に米国公開されることがわかった。マーベル・スタジオが、サンディエゴ・コミコン2026（SDCC）にて発表した。

6年ぶりとなるシリーズ第3作。前作『ブラックパンサー／ワカンダ・フォーエバー』のラストに登場したティ・チャラ2世の成長が描かれるという。監督には、過去2作を手がけたライアン・クーグラーが続投する。

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Ryan Coogler returns to Marvel Studios to direct Black Panther 3, only in theaters December 15, 2028. - Marvel Studios (@MarvelStudios)

ティ・チャラ2世役は、『ロングウォーク』（2025、日2026）や『エイリアン：ロムルス』（2024）の注目株デヴィッド・ジョンソン。既報の通り、名優デンゼル・ワシントンも新キャストに含まれるという。

サンディエゴ・コミコンのステージには、クーグラーとマーベル・スタジオ社長のケヴィン・ファイギのほか、シュリ役のレティーシャ・ライト、エムバク役のウィンストン・デュークも登壇。ふたりも第3作に引き続き出演するものとみられる。

David Jonsson is your new Black Panther.



Black Panther 3, directed by Ryan Coogler, arrives in theaters December 15, 2028. - Marvel Studios (@MarvelStudios)

第1作『ブラックパンサー』は、チャドウィック・ボーズマン演じるティ・チャラが主人公の、MCU初となる黒人スーパーヒーロー映画として製作され、全世界興行収入13億4,691万ドルの歴史的ヒットを記録。ボーズマンが2020年8月に逝去したのち、“レガシーを受け継ぐ”をテーマに製作された続編『ブラックパンサー／ワカンダ・フォーエバー』も世界興収8億5,920万ドルの大ヒットとなった。

『ブラックパンサー3』の製作は2024年12月に発表されていたが、クーグラーが『罪人たち』（2025）に集中していたため、しばらく目立った動きはなかった。『罪人たち』の公開後、2025年7月には「アイデアが形になりつつあり、マーベル内部の期待が高まっている」と、さらに2025年12月には、本作が2028年の公開見込みであることがいた。

マーベル・スタジオは『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』を2026年12月、『アベンジャーズ／シークレット・ウォーズ』を2027年12月に公開予定。すなわち、『ブラックパンサー3』は『アベンジャーズ』新2部作に続く“年末マーベル映画”の顔として登場することになる。

映画『ブラックパンサー3（原題）』は2028年12月15日に米国公開予定。同じく2028年には、ライアン・ゴズリング主演も控えている。

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