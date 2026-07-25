『ドラム―VIVANT THE ORIGIN STORY―』主題歌が羊文学書き下ろし「Keep Walking」に決定
日曜劇場『VIVANT』（TBS系）のサイドストーリー『ドラム―VIVANT THE ORIGIN STORY―』（U-NEXT）の主題歌が、羊文学の「Keep Walking」に決定したことが明かされ、7月22日21時から配信された最終話Episode.4内で楽曲がサプライズ解禁となった。
【写真】羊文学「Keep Walking」のジャケット
『ドラム―VIVANT THE ORIGIN STORY―』は、『VIVANT』で阿部寛演じる警視庁公安部・野崎守の仲間として数々の危機をともに乗り越えてきたドラムにフォーカスをあてた完全オリジナルストーリー。
あす7月26日スタートする『VIVANT』第2シーズンにも登場するドラム。『VIVANT』本編内で謎が多く、考察をはかどらせるキャラクターのひとりでもあった。その声を声優の林原めぐみが演じたことでも話題になった。本作はそんなドラムの幼少期を描いた、タイトル通り『VIVANT』の“始まり”の物語となっている。
羊文学がTBSで放送されたドラマの担当をするのは、ドラマイズム『往生際の意味を知れ！』（2023年／MBS・TBS系）のエンディング主題歌を担当して以来、3年ぶりとなる。
羊文学は「サイドストーリーである今回のお話は、ドラムが幼い頃のハートフルな物語なのですが、そこから現在までに何があったのかは謎のまま……。いろいろと勝手に妄想しながら作りました。同時に、この曲には、都会に生きる私たちのための、現代のゴスペルのようなイメージもあります。何かを讃えるというよりも、泥臭くも希望の光を捉えようとするような、力強さを込めました。ドラムの過去と、これから始まる新しい物語の橋渡しになるような主題歌となれば嬉しいです」とコメントしている。
『ドラム―VIVANT THE ORIGIN STORY―』は、U-NEXTにて全4話独占配信中。
※羊文学、プロデューサー・飯田和孝のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■羊文学
本編には主題歌がないので、お声がけいただいたことに、びっくりしました。サイドストーリーである今回のお話は、ドラムが幼い頃のハートフルな物語なのですが、そこから現在までに何があったのかは謎のまま･･････。いろいろと勝手に妄想しながら作りました。同時に、この曲には、都会に生きる私たちのための、現代のゴスペルのようなイメージもあります。何かを讃えるというよりも、泥臭くも希望の光を捉えようとするような、力強さを込めました。ドラムの過去と、これから始まる新しい物語の橋渡しになるような主題歌となれば嬉しいです。ぜひ、ドラマと一緒に、お楽しみください。
■プロデューサー・飯田和孝
何が起こるかわからないワクワクと興奮、想像を超える驚きを、視聴者のみなさまは、『VIVANT』に期待していると思います。サイドストーリーでも、変わらずその期待に応えたい、そう思った時に、主題歌をつけることを考えました。そして、『VIVANT』といえば羊、羊といえば羊文学さん、という無理矢理なロジックを用い、「ただ大好きなアーティストである」という本心を隠しながらオファーをさせていただいたところ、ドラムのテーマにふさわしい、静かな熱を秘めた力強い楽曲を、書き下ろしてくださいました。
「冷静に現実的に考えると、とても寂しく、残酷であるこの世の中。そんな世の中を、ただ一人で、無力でもがいていた人間が、近くにいる誰かを見つけて、そんな誰かが拠り所となって、また前に進んでいく。その時、目の前の残酷な現実は、少しだけ、見え方が変わる」
「Keep Walking」は私にとってそんな、気持ちを少し楽にさせてくれる楽曲です。そしてこの楽曲の世界には、ドラムもマディも、さらには乃木や野崎、薫、ノコルたちも生きている、そんなことを感じさせてくれました。触れる人によって、いろんな側面が見えるのも、この「Keep Walking」です。
この楽曲のように、ドラムのストーリーには様々な側面があります。兄弟の愛情の話、友との絆の話、誇りを分かち合う親子の話、もしかしたら悲しい未来の前日談、様々な見方で、この楽曲と共に、ドラマを楽しんでいただければ嬉しいです。そして、明日から始まる、『VIVANT』第２シーズンを是非ご覧ください！！
【写真】羊文学「Keep Walking」のジャケット
『ドラム―VIVANT THE ORIGIN STORY―』は、『VIVANT』で阿部寛演じる警視庁公安部・野崎守の仲間として数々の危機をともに乗り越えてきたドラムにフォーカスをあてた完全オリジナルストーリー。
羊文学がTBSで放送されたドラマの担当をするのは、ドラマイズム『往生際の意味を知れ！』（2023年／MBS・TBS系）のエンディング主題歌を担当して以来、3年ぶりとなる。
羊文学は「サイドストーリーである今回のお話は、ドラムが幼い頃のハートフルな物語なのですが、そこから現在までに何があったのかは謎のまま……。いろいろと勝手に妄想しながら作りました。同時に、この曲には、都会に生きる私たちのための、現代のゴスペルのようなイメージもあります。何かを讃えるというよりも、泥臭くも希望の光を捉えようとするような、力強さを込めました。ドラムの過去と、これから始まる新しい物語の橋渡しになるような主題歌となれば嬉しいです」とコメントしている。
『ドラム―VIVANT THE ORIGIN STORY―』は、U-NEXTにて全4話独占配信中。
※羊文学、プロデューサー・飯田和孝のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■羊文学
本編には主題歌がないので、お声がけいただいたことに、びっくりしました。サイドストーリーである今回のお話は、ドラムが幼い頃のハートフルな物語なのですが、そこから現在までに何があったのかは謎のまま･･････。いろいろと勝手に妄想しながら作りました。同時に、この曲には、都会に生きる私たちのための、現代のゴスペルのようなイメージもあります。何かを讃えるというよりも、泥臭くも希望の光を捉えようとするような、力強さを込めました。ドラムの過去と、これから始まる新しい物語の橋渡しになるような主題歌となれば嬉しいです。ぜひ、ドラマと一緒に、お楽しみください。
■プロデューサー・飯田和孝
何が起こるかわからないワクワクと興奮、想像を超える驚きを、視聴者のみなさまは、『VIVANT』に期待していると思います。サイドストーリーでも、変わらずその期待に応えたい、そう思った時に、主題歌をつけることを考えました。そして、『VIVANT』といえば羊、羊といえば羊文学さん、という無理矢理なロジックを用い、「ただ大好きなアーティストである」という本心を隠しながらオファーをさせていただいたところ、ドラムのテーマにふさわしい、静かな熱を秘めた力強い楽曲を、書き下ろしてくださいました。
「冷静に現実的に考えると、とても寂しく、残酷であるこの世の中。そんな世の中を、ただ一人で、無力でもがいていた人間が、近くにいる誰かを見つけて、そんな誰かが拠り所となって、また前に進んでいく。その時、目の前の残酷な現実は、少しだけ、見え方が変わる」
「Keep Walking」は私にとってそんな、気持ちを少し楽にさせてくれる楽曲です。そしてこの楽曲の世界には、ドラムもマディも、さらには乃木や野崎、薫、ノコルたちも生きている、そんなことを感じさせてくれました。触れる人によって、いろんな側面が見えるのも、この「Keep Walking」です。
この楽曲のように、ドラムのストーリーには様々な側面があります。兄弟の愛情の話、友との絆の話、誇りを分かち合う親子の話、もしかしたら悲しい未来の前日談、様々な見方で、この楽曲と共に、ドラマを楽しんでいただければ嬉しいです。そして、明日から始まる、『VIVANT』第２シーズンを是非ご覧ください！！