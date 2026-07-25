『角醒ハンター オメガホーン』第1話「角醒せよ！赤き角獣王！」、新たな“赤いヒーロー”が誕生する！
楢原聖が主演を務める、『角醒ハンター オメガホーン』（テレビ朝日系／毎週日曜9時30分）の第1話「角醒せよ！赤き角獣王！」が、あす7月26日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】角獣の力で戦うハンターの時代到来 第1話予告映像
その日暮らしのトレジャーハンター・炎のシャウト（楢原聖）。古代文字に精通し、古文書を読み解いては探検に飛び出し、発掘した遺物を売って生活をしている彼は、ある日、“角獣王”炎角（えんかく）に出会う。この人間の姿（＝亜人態）にもなれる炎角との出会いが、シャウトの運命を大きく変えることになり――。なんだかんだと言いながらもすっかりバディーとなったシャウトと炎角は、行く先々で出会う個性豊かなハンターと《ハンターバトル》を繰り広げる！
■第1話「角醒せよ！赤き角獣王！」あらすじ
古代文字に詳しいトレジャーハンター・炎のシャウト（楢原）は、古文書を読み解いては探検に飛び出し、古代遺物を発掘する日々を過ごしている。ある日そんなシャウトは、古代遺跡で＜角醒器 オメガホーン＞と＜エゴルギア＞を見つける。現代のハンターたちが使う角醒器とは違うオメガホーンに戸惑いながらも、エゴルギアをセットしてみると、角をもった巨大な角獣・炎角が現れた！
炎角は、シャウトのエゴ（＝揺るがず己の道を貫く心）に“王”の資質を見出し、＜キャプテン・オメガホーン＞を名乗って自分とともに戦えと言いだして…!?
『角醒ハンター オメガホーン』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時30分放送。
【動画】角獣の力で戦うハンターの時代到来 第1話予告映像
その日暮らしのトレジャーハンター・炎のシャウト（楢原聖）。古代文字に精通し、古文書を読み解いては探検に飛び出し、発掘した遺物を売って生活をしている彼は、ある日、“角獣王”炎角（えんかく）に出会う。この人間の姿（＝亜人態）にもなれる炎角との出会いが、シャウトの運命を大きく変えることになり――。なんだかんだと言いながらもすっかりバディーとなったシャウトと炎角は、行く先々で出会う個性豊かなハンターと《ハンターバトル》を繰り広げる！
古代文字に詳しいトレジャーハンター・炎のシャウト（楢原）は、古文書を読み解いては探検に飛び出し、古代遺物を発掘する日々を過ごしている。ある日そんなシャウトは、古代遺跡で＜角醒器 オメガホーン＞と＜エゴルギア＞を見つける。現代のハンターたちが使う角醒器とは違うオメガホーンに戸惑いながらも、エゴルギアをセットしてみると、角をもった巨大な角獣・炎角が現れた！
炎角は、シャウトのエゴ（＝揺るがず己の道を貫く心）に“王”の資質を見出し、＜キャプテン・オメガホーン＞を名乗って自分とともに戦えと言いだして…!?
『角醒ハンター オメガホーン』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時30分放送。