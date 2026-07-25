ホワイトハウス訪問で着用

ドジャースの大谷翔平投手は23日（日本時間24日）、チームメートらとともにホワイトハウスを訪問。腕時計は大谷だけの非売品を着用しており、「今日の大谷さんの時計かっこいいな……非売品だった」「世界に1つしかない腕時計」などと、ファンの視線を集めた。

2年連続の訪問となった大谷は、ブラックのダブルスーツを着用。左手首に覗くのは、シルバーの腕時計だ。ブランドアンバサダーを務めるセイコーウオッチが今月発表した時計で、ブランドアンバサダー就任10周年を記念した特別モデル「Seiko Star Time（セイコー スター タイム）」。世界に1本だけの非売品で、同社から大谷に贈呈されたと発表されている。

このモデルは針が無く、5枚の円盤が重なった珍しいデザイン。分数や秒数は分からず、一番小さな真ん中の円盤は24時間で1周。一番大きな円盤が1周するのには100万時間（約114年）かかる。各円盤針の基準位置と、円盤針の中心には計5個のダイヤモンドが配置されている。

X（旧ツイッター）のファンからは「世界で1本だけ！」「何時かわからん」「すげぇけど時間何もわからん」と、腕時計にも注目が集まっていた。（Full-Count編集部）