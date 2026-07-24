◇プロ野球 セ・リーグ 巨人 4-2 阪神（24日、甲子園球場）

巨人は阪神との首位攻防初戦で、劇的な逆転勝利としました。

先発マウンドにあがったのはウィットリー投手。2回には四死球でピンチを招き、自身の送球エラーから先制を許します。それでも暑さの残る甲子園のマウンドで、頬を紅潮させながら力投。6回1失点でマウンドを降ります。

援護したい巨人打線でしたが、対する阪神の先発・才木浩人投手の前になかなか快音が響かず。8回までわずか2安打と無得点に抑えこまれます。それでも9回の先頭・浦田俊輔選手がヒットで出塁。送りバントとゴロの間に2アウト3塁とすると、ダルベック選手が逆転2ランを放ちました。完封勝利を目指した才木投手はマウンドでガックリ。巨人がリードを奪います。

それでも直後には阪神打線も奮起。マウンドにあがった守護神・マルティネス投手でしたが、1アウト満塁のピンチを招き、森下翔太選手の犠牲フライで同点に追いつかれます。