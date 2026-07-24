BUDDiiS森愁⽃が6kg増！ 『ウォーターガーディアンズ』爽やかイケメンぞろいの本編冒頭映像解禁
森愁⽃（BUDDiiS）が主演する映画『ウォーターガーディアンズ』より、イケメンたちの爽やかな本編冒頭映像が解禁された。
【写真】若者たちのまぶしい夏を収めた場面カット
本作は、ライフセーバーを目指す若者たちの本気のひと夏を描いた春春サマームービー。
今回解禁となったのは、主演・森愁斗をはじめ、小西詠斗、砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）、小泉光咲（原因は自分にある。）、長野蒼大（VOKSY DAYS）らが働く海の家「ハレル家」を舞台に、軽快な掛け合いが繰り広げられる本編冒頭シーン。春春まっただ中の彼らの等身大な姿と仲間同士の自然な空気感が詰まった映像となっている。
主人公を演じた森愁斗は、ライフセーバーを目指し、仲間たちと共に成長していく主人公を体現するため、これまでのイメージとは異なる体づくりにも挑戦。
森は「今回の役作りでは5~6kgほど増量しました。短期間での増量だったので、とにかく食べる回数を増やして、1日の摂取カロリーが消費カロリーを上回るように、ジャンキーなものもたくさん食べました」と明かした上、「鍛えたことで一番自信を持てたパーツは、“心”です。筋トレはメンタルを強くします（笑）」とコメントしている。
解禁された本編冒頭映像では、海の家「ハレル家」での森愁斗（BUDDiiS）、小西詠斗、砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）、小泉光咲（原因は自分にある。）、長野蒼大（VOKSY DAYS）らの姿が描かれる。海の家の開店準備を進める中で、軽口をたたき合い、笑い合い、ツッコミが飛び交うなど、終始にぎやかで、春春感あふれる“わちゃわちゃ”なやりとりを披露。仲間同士の息ぴったりな掛け合いからは、それぞれの個性や関係性が垣間見え、まるで本当の仲間たちの日常をのぞき見しているかのような自然体の魅力があふれる。
さらに、映像のラストでは、海の家の仲間たちが「夏！海！春春！」の掛け声とともに気持ちを一つにする印象的なシーンも。彼らにとって忘れられないひと夏の物語が、ここから幕を開ける。
映画『ウォーターガーディアンズ』は、8月21日より全国公開。
【写真】若者たちのまぶしい夏を収めた場面カット
本作は、ライフセーバーを目指す若者たちの本気のひと夏を描いた春春サマームービー。
今回解禁となったのは、主演・森愁斗をはじめ、小西詠斗、砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）、小泉光咲（原因は自分にある。）、長野蒼大（VOKSY DAYS）らが働く海の家「ハレル家」を舞台に、軽快な掛け合いが繰り広げられる本編冒頭シーン。春春まっただ中の彼らの等身大な姿と仲間同士の自然な空気感が詰まった映像となっている。
森は「今回の役作りでは5~6kgほど増量しました。短期間での増量だったので、とにかく食べる回数を増やして、1日の摂取カロリーが消費カロリーを上回るように、ジャンキーなものもたくさん食べました」と明かした上、「鍛えたことで一番自信を持てたパーツは、“心”です。筋トレはメンタルを強くします（笑）」とコメントしている。
解禁された本編冒頭映像では、海の家「ハレル家」での森愁斗（BUDDiiS）、小西詠斗、砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）、小泉光咲（原因は自分にある。）、長野蒼大（VOKSY DAYS）らの姿が描かれる。海の家の開店準備を進める中で、軽口をたたき合い、笑い合い、ツッコミが飛び交うなど、終始にぎやかで、春春感あふれる“わちゃわちゃ”なやりとりを披露。仲間同士の息ぴったりな掛け合いからは、それぞれの個性や関係性が垣間見え、まるで本当の仲間たちの日常をのぞき見しているかのような自然体の魅力があふれる。
さらに、映像のラストでは、海の家の仲間たちが「夏！海！春春！」の掛け声とともに気持ちを一つにする印象的なシーンも。彼らにとって忘れられないひと夏の物語が、ここから幕を開ける。
映画『ウォーターガーディアンズ』は、8月21日より全国公開。