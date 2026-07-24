暑い時期は食欲が落ちますが、食事を抜いてしまうと水分や塩分、エネルギーが不足し、熱中症のリスクが上がるとされています。食欲がないときでも何か口にした方が望ましいと言えます。

【画像】胃腸が弱っているときにおすすめ！ これが「夏バテ」に効く“食べ物の組み合わせ”です！

胃腸が弱い状態でも無理なく食べることができる食材にはどのようなものがあるのでしょうか。夏の定番料理であるそうめんにプラスすると良い食材やおすすめの飲み物なども含め、管理栄養士の松田加奈さんに聞きました。

生の大根おろしがおすすめ

Q.食欲を増進させる食材の中で、胃腸が弱っている人でも食べられる組み合わせについて、教えてください。

松田さん「まず、大根おろしと白身魚や鶏ささ身がおすすめです。ダイコンは炭水化物やタンパク質、脂質などを分解する『ジアスターゼ』という強力な消化酵素が入っており、胃もたれを防いで消化をスムーズにしてくれます。

そもそも酵素は熱に弱く、温かいものにのせて放置すると酵素の働きが失われてしまうため、食べる直前に生で大根おろしを添えるとよいでしょう。

次に、豆腐とすりおろしショウガです。冷たいものはおなかにあまりよくないため、温かい豆腐や湯豆腐にショウガを合わせて血行を促進するとよいと思います。ショウガは辛み成分が食欲のスイッチを入れて消化液の分泌を促してくれるためおすすめです。

さらに、長芋とおかゆやうどんの組み合わせも良いと思います。長芋には消化酵素がたくさん入っており、胃の粘膜を保護しつつ食欲もアップさせてくれるため、胃腸が弱っていたり元気がなかったりするときに食べると夏バテ予防になるでしょう。

また、キャベツと梅干しをあえ物にするのもおすすめです。キャベツに含まれる『キャベジン』が胃の粘膜を保護して胃を修復してくれるのに加えて、梅干しの酸味が唾液の分泌を促して食欲をアップしてくれます」

Q.夏にそうめんを食べる際、つゆに何を混ぜると栄養バランスが整うのでしょうか。

松田さん「一番簡単なのが、納豆とメカブです。栄養が豊富で、つゆにとろみがつくので麺に絡んでとてもおいしくなります。他にも、とろろ昆布や梅、青じそを入れるのも手軽でおすすめです。さらに、豚しゃぶとおろしショウガとネギをそうめんにのせるのもよいと思います。

そうめんは炭水化物ですが、豚肉には炭水化物を分解したりエネルギーに変えたりするビタミンB1が多く含まれています。ショウガには血行促進効果があるため、組み合わせると夏バテにとてもよい食べ物になるでしょう。

また、サバ缶を細かくしてつゆに入れ、すりごまや梅干しを入れるのもおすすめです。ごまに含まれるカリウムやマグネシウムがむくみをなくし、梅干しのクエン酸が唾液を分泌して食欲を増進させてくれます」

Q.朝から食欲がないときに栄養上、「これだけ飲めばOK」という飲み物のレシピはありますか。

松田さん「ミキサーやブレンダーで豆乳とバナナをスムージーにするのが手軽でおすすめです。これ1杯で糖質やタンパク質、カリウムを取ることができます。

もし、バナナなどの甘い物が苦手な場合は、トマトジュースにコンソメとチューブのショウガを入れて温め、トマトスープを作るのも良いでしょう。トマトは抗酸化作用があってカリウムもしっかり含まれているので、胃腸への刺激を抑えつつ、疲労回復や代謝を良くする効果が期待できます。

何も食べたくない場合は白湯（さゆ）でも良いかもしれません。白湯にレモン汁をたらしたものを飲むと、温められた胃腸が活発に動き出すため、食欲を戻せる可能性があります」

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料理に梅干しやショウガを加えると、食欲を増進させる効果が期待できることが分かりました。食材を効果的に組み合わせたメニューで、夏バテを防ぎましょう。