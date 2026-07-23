『ライン・オブ・デューティ』キャストも出演！『レッド・アイ／陰謀の大使館』9月放送・配信

英国サスペンス『レッド・アイ／陰謀の大使館』が、WOWOWにて9月に放送・配信。

二つの事件が同時進行！『レッド・アイ』第2弾

ロンドンの米国大使館のパーティに侵入した謎の男、そして政府専用機に仕掛けられた爆弾。二つの事件の接点とは？ ハナ・リー刑事によるノンストップサスペンス第2弾。“空飛ぶ密室”と化した航空機を舞台にノンストップ・スカイサスペンスが展開された『レッド・アイ／陰謀のフライト』の続編。“夜行便”を意味する「レッド・アイ」だが、新シーズンも国際的な事件を背景に、ロンドン警察の中国系女性刑事ハナ・リーやMI5の長官ディレイニーが活躍するスリリングなサスペンスに仕上がっている。

米国を飛び立った英国の政府専用機に爆弾が仕掛けられる一方、ロンドンの米国大使館の新大使就任パーティに不審者が侵入して…。二つの事件はどのように結びつくのか？ スピーディなタッチで、緊迫感あふれる見せ場を次々と畳み掛け、目が離せなくなる。

『クレイジー・リッチ！』などに出演する中国出身の女性俳優ジン・ルージ、『フル・モンティ』のレスリー・シャープなどが続投する中、新たに『ライン・オブ・デューティ 汚職特捜班』のマーティン・コムストンが参加。企画・製作総指揮を務めるのは、映画『フライトプラン』のピーター・A・ダウリング。

『レッド・アイ／陰謀の大使館』あらすじ

ヒースロー空港で米国大使館に向かう外交伝書使が殺され、ハナ刑事は捜査を開始する。ハナは不審な男に気付き、米国大使館へ急行。その日、米国大使館では新大使の就任を祝うパーティが行なわれていた。新任のティルマン大使は飛行機メーカーの元CEOだが、輸送機D300のプロトタイプが約1年半前、ロシア軍に誤って撃墜され、操縦士2人が死んでいた。伝書使の殺害犯が奪ったIDを使い大使館に侵入するとハナが推察した通り、犯人は大使館に侵入して新たな殺人事件を起こす。

一方、米国からロンドンに向かう英国の政府専用機にはMI5長官ディレイニーたちが乗っていたが、その機内に爆弾を仕掛けたという脅迫電話がMI5本部にかかってくる。爆弾は機体が高度2万フィートを下回ると起爆するとされ…。

『レッド・アイ／陰謀の大使館』キャスト、声優

ジン・ルージ（ハナ・リー役／声：志田有彩）

マーティン・コムストン（クレイ・ブロディ役／声：田村真）

レスリー・シャープ（マデリン・ディレイニー役／声：唐沢潤）

ニコラス・ロウ（アレックス・ピーターソン役／声：北村謙次）

ジェマ・ムーア（ジェス・リー役／声：萱間円佳）

『レッド・アイ／陰謀の大使館』放送・配信情報

9月にWOWOWにて放送・配信（※アーカイブ配信あり）。スケジュールの詳細は、分かり次第お伝えしたい。

新シーズンのリリースに合わせて、前シーズンの『レッド・アイ／陰謀のフライト』（全6話）も9月に放送・配信予定。

（海外ドラマNAVI）

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