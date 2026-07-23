ÆüËÜÍ¹ÊØ¡¢Ê¿ÆüµÙ¶È¤ò¸¡Æ¤¡¡Áë¸ýÃëµÙ¤ß¤Ï4ÇÜ1Ëü¶É
¡¡ÆüËÜÍ¹ÊØ¤¬¡¢ÍËÆü¤Ê¤É¤ò¸Â¤Ã¤ÆÍ¹ÊØ¶É¤ÎÁë¸ý¤ò³«¤¯¡Ö»ØÄêÆü±Ä¶È¡×¤ÎÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬23ÆüÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£Ê¿Æü¤Ë¤âµÙ¶ÈÆü¤¬Àß¤±¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¸·¤·¤¤»ö¶È´Ä¶¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¿Í°÷¤ÎÇÛÃÖ¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¥³¥¹¥Èºï¸º¤ò¿Ê¤á¤ë¡£ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤Ê¶É¿ô¤Ï°Ý»ý¤¹¤ë¡£Áë¸ý¤ËÃëµÙ¤ß¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¶É¤Ïº£¸å3Ç¯´Ö¤Ç¸½¾õ¤Î4ÇÜ¤Î1Ëü¶É¤Þ¤Ç³ÈÂç¡£³ÆÃÏ¤Î¼ûÍ×¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¾å¤ÇÁ´¹ñ¤ÎÈ¾¿ôÄøÅÙ¤Î¶É¤Ç±Ä¶È»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¾®ÃÓ¿®Ìé¼ÒÄ¹¡Ê57¡Ë¤¬¼èºà¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Í¹ÊØ¶É¤Ï°ÑÂ÷¤Î·Á¤Ç±¿±Ä¤¹¤ë´Ê°×Í¹ÊØ¶É¤ò´Þ¤á¡¢Á´¹ñ¤ËÌó2Ëü4Àé¶É¡£Ä¾±Ä¤ÎÌó2Ëü¶É¤Î¤¦¤Á¡¢ÆüÃæ¤Ë1»þ´Ö¤À¤±Áë¸ý¤òÊÄ¤¸¤ëÃëµÙ¤ß¤òÌó2400¶É¤ÇÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¡£È¾Æü±Ä¶È¤â5¶É¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾®ÃÓ»á¤Ï¡Ö¾¯¤Ê¤¤¿Í¿ô¤Ç±¿±Ä¤ò²ó¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¹©É×¤ò»Ï¤á¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£