サッカー北中米W杯

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は、スペインの4大会ぶり2度目の優勝で幕を閉じた。19日（日本時間20日）の決勝でアルゼンチンを1-0で撃破。FIFAが投稿したスペイン歓喜の写真に、日本のファンの視線が集まった。

スコアレスのまま延長戦に突入した頂上決戦。延長後半開始早々、スペインがトーレスのゴールで先制し、そのまま試合終了のホイッスルを聞いた。

表彰式ではトランプ大統領がFIFAのインファンファーノ会長とともに、スペイン主将のロドリにトロフィーを手渡した。ロドリがトロフィーを掲げる際、トランプ大統領は降壇せずにステージの端で拍手を送っていた。

FIFAはインスタグラムに、「チャンピオン」として歓喜のステージの写真を投稿。端はカットされ、トランプ大統領が写っていない1枚となっており、X上の日本人ファンも反応した。

「公式が消してるのくそわろた」

「まぁ切るよね、普通」

「上手くトランプがカットされてる笑」

「端折られてて草」

「ナイス！」

トランプ大統領は昨年のクラブW杯では、選手がトロフィーを掲げる際にステージ中央に陣取っていた。



（THE ANSWER編集部）