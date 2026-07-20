「好きすぎて滅びそう？」爆食ダイエット夫婦が最新の若者言葉に挑み大苦戦
YouTubeチャンネル「爆食ダイエット夫婦」が、「【若者言葉】アラフォー夫婦が10代の流行語に挑んだら、的外れすぎて大爆笑ｗ【聞き流し】」と題した動画を公開した。じゅんちゃんとまるちゃんのアラフォー夫婦が、最新の若者言葉クイズに挑戦し、予想外の珍回答や独自の見解を連発する様子が収められている。
動画は、大葉肉団子などの手作り料理や視聴者から届いたスイーツを味わいながら、「知らなかったらおじおば確定！若者言葉10選」というテーマでスタート。序盤に登場した「フロキャン（お風呂キャンセル界隈）」という言葉に対し、じゅんちゃんは「群れるの嫌い」と語り、界隈という括り方に独自のスタンスを見せた。また「滅」というお題では、まるちゃんが「好きすぎて滅」と予想。正解は「感情が強すぎて滅びそう」という意味で概ね当たっていたものの、単体で使われることに「意味わかんない」と納得いかない表情を浮かべた。
中盤では「ギュン」というお題が登場。「心臓がギュンってなること」という意味だが、まるちゃんは「宮迫さん？」と予想外の角度から回答し、思わずじゅんちゃんも苦笑い。その後も「メロイ」「ワホー」といった難解な流行語が続く中、「フレネミー（友達のふりをした敵）」というお題では、じゅんちゃんが英語の知識から見事に意味を言い当てる一幕もあった。
終盤には「ドパガキ（刺激的なショート動画などに依存している子供）」や「しゃばい」など、時代を反映した言葉や再流行している言葉にも挑戦。最新のトレンドに戸惑いつつも、夫婦ならではの息の合った掛け合いとユーモアで乗り切る二人の姿が印象的な対談となっている。
動画は、大葉肉団子などの手作り料理や視聴者から届いたスイーツを味わいながら、「知らなかったらおじおば確定！若者言葉10選」というテーマでスタート。序盤に登場した「フロキャン（お風呂キャンセル界隈）」という言葉に対し、じゅんちゃんは「群れるの嫌い」と語り、界隈という括り方に独自のスタンスを見せた。また「滅」というお題では、まるちゃんが「好きすぎて滅」と予想。正解は「感情が強すぎて滅びそう」という意味で概ね当たっていたものの、単体で使われることに「意味わかんない」と納得いかない表情を浮かべた。
中盤では「ギュン」というお題が登場。「心臓がギュンってなること」という意味だが、まるちゃんは「宮迫さん？」と予想外の角度から回答し、思わずじゅんちゃんも苦笑い。その後も「メロイ」「ワホー」といった難解な流行語が続く中、「フレネミー（友達のふりをした敵）」というお題では、じゅんちゃんが英語の知識から見事に意味を言い当てる一幕もあった。
終盤には「ドパガキ（刺激的なショート動画などに依存している子供）」や「しゃばい」など、時代を反映した言葉や再流行している言葉にも挑戦。最新のトレンドに戸惑いつつも、夫婦ならではの息の合った掛け合いとユーモアで乗り切る二人の姿が印象的な対談となっている。
YouTubeの動画内容
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