千鳥・大悟が贈る『THE ONE SHOT』8人の挑戦者が発表！ ホリケン、ロバート秋山、かまいたち山内ら出演
お笑いコンビ千鳥・大悟がエグゼクティブプロデューサーを務める日本のディズニープラス初となるオリジナルバラエティ番組『THE ONE SHOT』（ザ・ワンショット）が、8月12日から全8話で世界独占配信される（一部地域を除く）。いよいよ配信開始が来月に迫り、本日ついに本番組のために大悟が選び抜いた「挑戦者＝“ボケ”の精鋭」8人が発表。大悟出演による挑戦者発表映像＆本ポスターも公開された。
【動画】カッコいい！ 大悟出演による挑戦者発表映像
大悟がエグゼクティブプロデューサーとして世界へ仕掛ける本番組は、「映像」と「お笑い」を掛け合わせた、まったく新しいお笑いプロデュースバトル。大悟自らが選び抜いた芸人“8人”が、3ヵ月という期間の中で自ら脚本・監督を務めたショートフィルムを本気で制作。
課せられたルールは、【作品の中に“1つ”だけボケを入れろ】――たったそれだけ。考え抜かれたフリと、たった1つのボケで競い合う、芸人たちの“真の力が試される”前代未聞の新たな大会がここに開幕する。初代THE ONE SHOT王者の称号“GOLDEN ONE SHOT“をつかみ取るのは、一体誰だ――!?
先日、ティザー予告が公開されて以降、SNS上ではこの挑戦者8人に関する考察が飛び出すなどで話題となっている本番組。今回、公開された大悟出演による特別映像では、劇場のシートに腰掛けエグゼクティブプロデューサーとしての風格を漂わせる大悟の号令によって挑戦者を発表。
そこには、堀内健（ネプチューン）、秋山竜次（ロバート）、又吉直樹（ピース）、後藤淳平（ジャルジャル）、山内健司（かまいたち）、天竺川原、じろう（シソンヌ）、国崎和也（ランジャタイ）という、お笑い界の最前線で活躍する、超豪華実力派芸人が勢ぞろいとなっている。
大悟の先輩でもある堀内や、同期の秋山、プライベートでも親交の深い又吉をはじめ、後輩ながら数々の番組で共演してきた山内など、そうそうたる顔ぶれが名を連ねる。そこに共通するのは、コンビまたはトリオの中で“ネタ作り”を担ってきたメンバーであり、“ボケ”として、地上波バラエティやお笑い賞レースで、その存在感を発揮してきた面々だということ。
自由奔放な即興性と予測不能な発想でオンリーワンの“ホリケンワールド”で笑いを生み出す堀内や、圧倒的なキャラクター表現と憑依型コントを得意とし、マネできない発想力と独自の着眼点で笑いを生み出す、大悟の同期でもある秋山。類まれなる文才と独自の言語感覚、世の中を俯瞰して捉える繊細な感性を武器に笑いと文学が交差する唯一無二の視点で観る者を惹き込む又吉。ネタへの並々ならぬこだわりを持ち、膨大な数のネタを生み出してきた発想力と、リアルな人物描写、高い演技力で、何気ない日常を唯一無二の笑いへと昇華する後藤。狂気すら感じさせるキャラクターを生み出す発想力と、一度見たら忘れられないネタを作り上げる緻密な構成力を兼ね備える山内。独特の世界観で既成概念を軽々と飛び越え、「川原」という唯一無二のジャンルを築き上げた、シュールでアーティスティックな発想を武器にする天竺川原。細やかな人間観察から生まれる巧みなストーリーや、芸人界トップクラスの自然体ボケを散らす脚本力に定評があるじろう。怖いもの知らずの自由奔放な発想と、企画やルールすら飛び越える予測不能な言動で、唯一無二のカオスを生み出す国崎。
そんな人気・実力を兼ね備えた、【ボケの精鋭】である彼らが、持ち前の武器である“ボケ”をたった1発に制限されたとき、果たしてどんな笑いが生まれるのか目が離せない。
併せて公開された本ポスターには、大悟を囲むように8人が登場。8mmカメラやフィルムなど、「映像」と「お笑い」が掛け合わされた、本番組ならではのビジュアルとなっている。
数々の名作映画を世界に発信してきた「ディズニー」と、日本中に笑顔を届けてきた「吉本興業」のタッグだからこそ生み出せる映画級の“ショートフィルム”と“笑い”のコントラスト。そして、両者だからこそ実現した、これまでのお笑い番組や賞レースの常識を覆す、圧倒的な熱量と制作スケールを注ぎ込んだ究極のフォーマットである『THE ONE SHOT』（ザ・ワンショット）。
“笑い”を競うだけではない、世界基準の“映像作品”で視聴者を魅了する、誰も見たことのないエンターテイメントの担い手として、大悟が世界へ向けてお笑い界の新たな扉を開く――お笑い界に革命が起きる、その伝説のはじまりに期待がかかる。
『THE ONE SHOT』はディズニープラス スターにて8月12日より独占配信（全8話）。
大悟がエグゼクティブプロデューサーとして世界へ仕掛ける本番組は、「映像」と「お笑い」を掛け合わせた、まったく新しいお笑いプロデュースバトル。大悟自らが選び抜いた芸人“8人”が、3ヵ月という期間の中で自ら脚本・監督を務めたショートフィルムを本気で制作。
課せられたルールは、【作品の中に“1つ”だけボケを入れろ】――たったそれだけ。考え抜かれたフリと、たった1つのボケで競い合う、芸人たちの“真の力が試される”前代未聞の新たな大会がここに開幕する。初代THE ONE SHOT王者の称号“GOLDEN ONE SHOT“をつかみ取るのは、一体誰だ――!?
先日、ティザー予告が公開されて以降、SNS上ではこの挑戦者8人に関する考察が飛び出すなどで話題となっている本番組。今回、公開された大悟出演による特別映像では、劇場のシートに腰掛けエグゼクティブプロデューサーとしての風格を漂わせる大悟の号令によって挑戦者を発表。
そこには、堀内健（ネプチューン）、秋山竜次（ロバート）、又吉直樹（ピース）、後藤淳平（ジャルジャル）、山内健司（かまいたち）、天竺川原、じろう（シソンヌ）、国崎和也（ランジャタイ）という、お笑い界の最前線で活躍する、超豪華実力派芸人が勢ぞろいとなっている。
大悟の先輩でもある堀内や、同期の秋山、プライベートでも親交の深い又吉をはじめ、後輩ながら数々の番組で共演してきた山内など、そうそうたる顔ぶれが名を連ねる。そこに共通するのは、コンビまたはトリオの中で“ネタ作り”を担ってきたメンバーであり、“ボケ”として、地上波バラエティやお笑い賞レースで、その存在感を発揮してきた面々だということ。
自由奔放な即興性と予測不能な発想でオンリーワンの“ホリケンワールド”で笑いを生み出す堀内や、圧倒的なキャラクター表現と憑依型コントを得意とし、マネできない発想力と独自の着眼点で笑いを生み出す、大悟の同期でもある秋山。類まれなる文才と独自の言語感覚、世の中を俯瞰して捉える繊細な感性を武器に笑いと文学が交差する唯一無二の視点で観る者を惹き込む又吉。ネタへの並々ならぬこだわりを持ち、膨大な数のネタを生み出してきた発想力と、リアルな人物描写、高い演技力で、何気ない日常を唯一無二の笑いへと昇華する後藤。狂気すら感じさせるキャラクターを生み出す発想力と、一度見たら忘れられないネタを作り上げる緻密な構成力を兼ね備える山内。独特の世界観で既成概念を軽々と飛び越え、「川原」という唯一無二のジャンルを築き上げた、シュールでアーティスティックな発想を武器にする天竺川原。細やかな人間観察から生まれる巧みなストーリーや、芸人界トップクラスの自然体ボケを散らす脚本力に定評があるじろう。怖いもの知らずの自由奔放な発想と、企画やルールすら飛び越える予測不能な言動で、唯一無二のカオスを生み出す国崎。
そんな人気・実力を兼ね備えた、【ボケの精鋭】である彼らが、持ち前の武器である“ボケ”をたった1発に制限されたとき、果たしてどんな笑いが生まれるのか目が離せない。
併せて公開された本ポスターには、大悟を囲むように8人が登場。8mmカメラやフィルムなど、「映像」と「お笑い」が掛け合わされた、本番組ならではのビジュアルとなっている。
数々の名作映画を世界に発信してきた「ディズニー」と、日本中に笑顔を届けてきた「吉本興業」のタッグだからこそ生み出せる映画級の“ショートフィルム”と“笑い”のコントラスト。そして、両者だからこそ実現した、これまでのお笑い番組や賞レースの常識を覆す、圧倒的な熱量と制作スケールを注ぎ込んだ究極のフォーマットである『THE ONE SHOT』（ザ・ワンショット）。
“笑い”を競うだけではない、世界基準の“映像作品”で視聴者を魅了する、誰も見たことのないエンターテイメントの担い手として、大悟が世界へ向けてお笑い界の新たな扉を開く――お笑い界に革命が起きる、その伝説のはじまりに期待がかかる。
『THE ONE SHOT』はディズニープラス スターにて8月12日より独占配信（全8話）。