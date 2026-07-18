「ラッシングの壊滅的なミス」ドジャースで繰り返された“シーン”に地元記者からも厳しい目「ボールを捕球する直前に少し早く構えようとしたため…」

ラッシングの捕逸により失点を招いた(C)Getty Images

ドジャースは現地7月17日に行われた後半戦開幕の敵地のヤンキース戦に2−1と勝利。

先発した佐々木朗希はメジャー最速となる163.8キロをマークするシーンもあるなどエンジン全開。6回途中まで5安打5奪三振1失点と好投する中、試合では失点シーンにも注目が集まった。

【動画】壊滅的なミスと指摘された失点につながった、ラッシングのパスボールのシーン

無失点で迎えた4回二死から5番ジェイソン・ドミンゲスにセンターへの二塁打を許し、この当たりをセンターのアンディ・パヘスがファンブル。二死三塁のピンチを背負うと、ジャズ・チザムの打席でバッテリーを組むダルトン・ラッシングが佐々木の初球138キロフォークを後逸。

パスボールの間に三塁走者の生還を許してしまった。守備の乱れから失点という苦しい流れに、佐々木も呆然、マウンド上で何ごとかつぶやくシーンもあった。

またウィル・スミスの欠場により最近は主戦捕手を務めるラッシングといえば、大谷翔平の登板時にもメジャー最速タイの直球をパスボールし、失点につなげたシーンも記憶に新しい。

『Dodgers Natino』のネルソン・エスピナル記者はこの試合のパスボールの場面とともに自身のXに「ダルトン・ラッシングの壊滅的なミスが、佐々木朗希の完封を逃す結果となった」とつづった。